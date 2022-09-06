Bulgaristan'da mahkemeye çıkarılan Levent Göktaş'a 40 gün ek gözaltı süresi verildi.

Bulgaristan'ın Haskovo kentinde mahkemeye çıkarılan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'a 40 gün ek gözaltı süresi verildi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı ve kırmızı bültenle aranan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 3 gün önce Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandı. Gözaltına alınan ve savcılığın hakkında 72 saatlik gözaltı kararı verdiği Göktaş, Haskova İl Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Duruşmada ek gözetim süresinin "şüphelinin yabancı olması, sabit ikametinin bulunmayışı ve kaçma şüphesi nedeniyle verildiği" belirtildi. Kararda şüphelinin Türkiye'ye iadesi konusunda bir engel bulunmadığı ancak bu konudaki prosedürün daha sonra işletileceği kaydedildi. Göktaş, mahkemenin gözetim süresini 40 gün uzatmasıyla ilgili kararına 3 gün içinde itirazda bulunabilecek. .