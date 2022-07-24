Leblebinin faydaları nelerdir, ne işe yarar? Leblebi zararları var mı?

Baklagillerden olan nohutun kavrulması ile meydana gelen bir tür kuruyemiş olan leblebi hem lezzeti hem de faydası ile en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Leblebi hakkında merak edilen detaylara değineceğiz. Leblebinin faydaları nelerdir,ne işe yarar?Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte tüm detaylar…

Sofralarda mutlaka çerez tabaklarında yerini alan leblebi Orta Doğu ve Asya'da daha çok tüketimi yapılmaktadır. Leblebi içeriğinde çokça A, C ve E vitaminleri ve demir, bakır, potasyum, kalsiyum ve sodyum bakımından oldukça zengin bir besin türüdür. Sağlık dostu olan leblebisi besini içeriğinden dolayı ayrıca diyet sürecinde kadınlarındostudur. Leblebinin zararları var mı? Merak edilen bu soruyu cevaplayacağız. Leblebinin kalorisi ve besin değeri nedir? İşte detaylar.

LEBLEBİNİN FAYDALARI NELER?

Türkiye'de tüketimi oldukça fazla olan kuruyemiş çeşitlerinden leblebi, lezzetinin yanı sıra faydaları da saymakla bitmez. Leblebinin faydaları şu şekildedir;

Kuruyemişlerden en çok tüketilenlerdenleblebi, içeriğinde çok az miktarda yağ bulundurmaktadır. Bu yağsız özelliğinden dolayı ciltte sivilce yapmaz tam tersi cildi korumaktadır.

İçeriğinde bol miktarda vitamin ve minarel barındıran leblebi anne adaylarının sütünün artmasını sağlar.

Leblebi bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Kemikleri güçlendirmeyi sağlamaktadır.

Lif kaynağı olan leblebi uzun bir süre tok tutmaya yardımcı olmaktadır.

Kolesterolü dengelemeye yardımcı olmaktadır.

Cilt hücrelerini yeniler.

Kan şekerinidüzenlemeye yardımcı olur.

Kanseri önler.

LEBLEBİNİN ZARARLARI VAR MI?

Gündelik hayatımızda sofralarımızdan eksik etmediğimiz atıştırmalıklardan leblebinin sağlığa olan faydalarının yanı sıra zararları da mevcuttur.

Gereğinden fazla leblebi tüketimindehassas bir bünyeye sahip olan kimselerde besin alerjilerine sebep olabilir.

Çok fazla leblebi tüketmek sindirim sistemi problemi ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.

lif kaynağı bakımından zengin olan leblebi fazla miktarlarda tüketildiği zaman mide bulantısı, kusma ve ishal gibi sağlık sorunlarına sebep olabilir.

LEBLEBİNİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Nohut ile kavrulmuş olan kuruyemişlerden leblebinin kalorisi100 gramı yaklaşık olarak 180 kalori içermektedir.100 gram leblebinin besin değeri karbonhidrat38.3 g, Lif 21.4 g, Protein 19.8 g, Yağ 3.4 gram yağ içermektedir. .