Lavanta yağıyla saçlarınızı hızlıca uzatın

Bazen ne yaparsak yapalım saçlarımız bir türlü uzamaz ve bu durum bizi çok rahatsız eder. Bu durumu ortadan kaldırmak için hemen kimyasal ürünlere başvururuz. Fakat doğal yağlar sayesinde de saçlarımızın uzama hızını artırabiliriz. Peki hangi doğal yağlar saçlarımızın uzama hızını artırıyor? Sizler için araştırdık...



Bazen ne yaparsak yapalım saçımız bir türlü istediğimiz hızda uzamaz. Böyle bir durum yaşadığımızda kimyasal ürünlere başvuruyoruz. Ancak doğal yağlar kullanarak da saçımızın uzama hızını artırabiliriz.

Lavanta yağı saç uzatır mı?

Lavanta yağı antibakteriyel özelliklere sahip olduğu için saç derisi üzerinde oluşan hastalıkların kökünü kurutur. Bu sayede de saç köklerinin daha çok güçlenmesini sağlar. Seyreklik, saçların çok kuru olması, bu yüzden de hızlı bir şekilde yıpranması gibi problemlerin önüne geçer. Daha sağlıklı saç kökleri ve daha güçlü saçlara sahip olunca saçlarımız çok daha hızlı bir şekilde uzar.

Argan yağı saç uzatır mı?

Argan yağı saçların hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzamasına destek olur. Saç derisini nemlendirir bu sayede zayıf ve kolay kırılan saçlardan kurtulmanızı sağlar. Argan yağı "sıvı altın" olarak adlandırılacak kadar değerli bir yağdır. Bu yüzden de oldukça pahalıdır. Ayrıca piyasada birçok sahte argan yağı da satılıyor. Eğer argan yağı almaya karar verirseniz mutlaka güvendiğiniz yerlerden alışveriş etmeniz gerekiyor.

Jojoba yağı saç uzatır mı?

Jojoba yağı kepek ve saç derisi enfeksiyonları gibi problemlerden kurtulmanıza yardımcı olur. Bu sayede saçlarınız güçlenir ve saç dipleriniz rahatlar. Temiz ve sağlıklı bir saç derisine sahip olursanız saçlarınız daha hızlı bir şekilde uzar.

Saç uzatan yağ nasıl hazırlanır?

Saç uzatan yağ için yirmi damla Hint yağı, yirmi damla zeytinyağı, on damla lavanta yağı ve isteğe bağlı olarak sekiz damla susam ve badem yağına ihtiyacınız olacak.

Tüm yağları bir kabın içerisine alın ve güzel bir şekilde karıştırın. Saçlarınızın yoğunluğuna göre malzemelerin miktarlarını artırıp azaltabileceğinizi unutmayın.

Hazırladığınız bu karışımı saçınıza köklerden başlayarak sürün. Saç köklerinize yağı sürerken parmak uçlarınızla nazik bir şekilde dairesel hareketler yapın. Bu sayede saç derinizde kan dolaşımı artar ve karışım daha etkili bir hale gelir. Karışımı saçınıza sürdükten sonra en az dört saat bekleyin. Bu işlemi akşam yatmadan da yapabilirsiniz.

Karışımı haftada bir defa düzenli bir şekilde uygulayın. Yaklaşık beş hafta içerisinde saçlarınızdaki gelişimi görebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.