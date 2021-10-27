Lavanta yağıyla gargara yaparsanız...

Dilde yara oluşması en yaygın sağlık sorunlarındandır. Birçok sebebe bağlı olarak oluşabilen dil yaraları kişiyi oldukça rahatsız eder. Peki dil yarası neden olur? Dil yarası doğal yollarla geçirilebilir mi? Detaylar haberimizde...



Dil yaraları çok yaygın görülen bir sağlık sorunudur. Birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilen dil yaralarını sıkça yaşıyorsanız mutlaka bir doktora görünmeniz gerekir.

Dil yaraları neden oluşuyor?

Dil yaraları dili ısırmaya bağlı, diş çürükleri yüzünden, dilde mantar oluşturduğu için, dilin bakterilere, virüslere maruz kalmasından dolayı, sürekli ve çok baharatlı yiyecekler tüketildiğinde, yanlış diş fırçalama veya diş ipi kullanımı yüzünden, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklar yüzünden, kanser ve diyabet gibi hastalıklara bağlı olarak ve kullanılan ilaçların yan etkisi yüzünden oluşabilir.

Dil yarası evde doğal yöntemlerle geçirilebilir mi?

Bal - Bal antibakteriyel özellikte olduğu için iltihaplı bölgelerde hızlı bir iyileşme sağlar. Yatıştırıcı özelliğiyle de ağrıları ve acıları kısa bir süre içerisinde dindirir. Dilinizde yara varsa bir çay kaşığı balı yaranın üzerine koyun. Yaklaşık olarak bir dakika boyunca bu şekilde bekleyin. Günde üç kez bu uygulamayı tekrarlarsanız dilinizdeki yara kısa süre içerisinde iyileşecektir.

Lavanta yağı - Lavanta iltihap giderici özelliktedir. Bu sayede yaraların hızlıca iyileşmesini sağlar. Güvenilir bir yerden temin ettiğiniz lavanta yağını bir bardak suyun içerisinde beş damla damlatın. Bu karışımla gargara yapın. Bu uygulama sayesinde dilinizdeki yara hızlıca iyileşecek ve yaranın sebep olduğu acı azalacaktır.

Şalgam suyu - Şalgam antibakteriyel özelliğe sahiptir. Bu sayede dilinizdeki yaranın hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Şalgam suyunu ağzınızda beklete beklete içerseniz dilinizdeki yara iyileşecektir. Şalgam suyunu sevmiyorsanız gargara olarak da kullanabilirsiniz.

Karbonat - Karbonat da iltihap giderici özelliğe sahiptir. Bir çay kaşığı karbonatı suyla karıştırıp macun kıvamına getirdikten sonra dilinizdeki yaranın üzerine koyup bir dakika boyunca bekleyip durulayın. Bu uygulama sayesinde yaranız hızlı bir şekilde iyileşecektir.

Kabartma tozu - Tıpkı karbonat gibi macun kıvamına getirdiğiniz bir çay kaşığı kabartma tozu dilinizdeki yaranın iyileşmesini sağlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.