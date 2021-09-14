Lavanta yağı nasıl yapılır? Lavanta yağının faydaları ve zararları nelerdir?

Birçok kişi tarafından son dönemlerde merak edilen konuların başında lavanta yağı nasıl yapılır? sorusu gelmektedir. Kendine has hoş kokusu ve görüntüsü ile en çok sevilen çiçek türlerinden biri olan lavantalara ilgi oldukça artmaktadır. Özellikle lavantadan elde edilen ve birçok faydası olan lavanta yağı internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. Birçok kişi lavanta yağının nasıl yapıldığını merak etmektedir. Peki lavanta yağı nasıl yapılır? Lavanta yağı yapılırken hangi malzemeler kullanılır? Lavanta yağı yaparken nelere dikkat edilir? Evde nasıl lavanta yağı yapılır? Lavanta yağının faydaları nelerdir? Lavantanın zararları nelerdir? Lavanta çayının faydaları nelerdir? Lavanta bitkisi nasıl kullanılır?

Birçok kişi tarafından son dönemlerde merak edilen konuların başında lavanta yağı nasıl yapılır? sorusu gelmektedir. Kendine has hoş kokusu ve görüntüsü ile en çok sevilen çiçek türlerinden biri olan lavantalara ilgi oldukça artmaktadır. Özellikle lavantadan elde edilen ve birçok faydası olan lavanta yağı internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. Birçok kişi lavanta yağının nasıl yapıldığını merak etmektedir. Peki lavanta yağı nasıl yapılır? Lavanta yağı yapılırken hangi malzemeler kullanılır? Lavanta yağı yaparken nelere dikkat edilir? Evde nasıl lavanta yağı yapılır? Lavanta yağının faydaları nelerdir? Lavantanın zararları nelerdir? Lavanta çayının faydaları nelerdir? Lavanta bitkisi nasıl kullanılır?

Akdeniz ikliminde yetişen ve sahip olduğu koku ile oldukça ilgi gören lavantaların son dönemlerde yağı da oldukça rağbet görmektedir. Birçok kişi lavanta yağının nasıl yapıldığını ve bu yağların evde yapılıp yapılamayacağını merak etmektedir. İşte tüm detayları ile lavanta yağı nasıl yapılır? sorusunun cevabı…

Lavanta yağı nasıl yapılır? Evde nasıl lavanta yağı yapılır?

Özellikle ev ortamında lavanta yağı yapmak isteyen birçok kişi, lavanta yağının nasıl yapıldığını merak etmektedir. Lavanta yağı yapmak için izlenilmesi gereken adımlar şöyledir;

Öncelikle taze lavanta yapraklarını güzelce toplayarak bu yaprakları kurutmalıyız.

Daha sonra kuruttuğumuz yapraklarımızı güzel bir şekilde ezerek kurutma işlemini gerçekleştirmeliyiz.

Ezme işlemini gerçekleştirirken dikkat etmemiz gereken en önemli husus bu işlemi gerçekleştirirken ellerimizin ıslak olmamasına özen göstermeliyiz. Islak veyahut nemli ellerle ezme işlemi gerçekleştirirsek bu durumda lavantalarımız çok kolay bir şekilde çürür.

Ezme işlemi tamamlandıktan sonra, lavanta yapraklarımızı bir kavanozun içerisine alıyoruz. Kavanoz içerisine aldığımız lavanta yapraklarının üzerine badem yağı veyahut zeytinyağı ilave ederek ağzını sıkıca kapatıyoruz.

Ağzını sıkıca kapattığımız kavanozumuzu ilk olarak 48 saat boyunca güneş altında dinlendiriyoruz. 48 saatin sonunda lavanta kavanozumuzu serin ve karanlık bir yerde muhafaza ediyoruz. Bu süreçte kavanozumuzu ara sıra çalkalıyoruz.

Lavanta yağımız birkaç gün içerisinde hazır olacaktır.

Lavanta yağı elde ederken zeytinyağı ve badem yağı yerine aspir yağı ve ayçiçek yağı kullanılabilir.

Lavanta yağının faydaları nelerdir?

Kokusu ile olduğu kadar birçok faydası ile de bilinen lavanta yağının şu faydaları bilinmektedir;

Stres gibi mental rahatsızlıklarda günlük 80 mg'lık kullanılan lavanta yağının oldukça etkin faydası söz konusudur.

Lavanta yağı uyku düzenini dengeler ve kişinin daha rahat ve huzurlu bir uyku sürdürmesini sağlar.

Baş ve migren ağrılarında lavanta yağı kokusunun bu ağrıları dindirme özelliği vardır.

Soğuk algınlığı, solunum rahatsızlıkları ve nefes alma güçlüklerinde lavanta yağının etkili olduğu bilinmektedir.

Cilt lekelerinde ve ciltte oluşabilecek herhangi bir sorunda lavanta yağı kullanılarak etkin bir sonuç elde edilebilir.

Lavanta yağını masaj yağı olarak kullanarak diz, el, eklem gibi yerlere masaj yaparak kas ve kemik ağrılarınızı azaltabilirsiniz.

İdrar yolunda oluşabilecek herhangi bir enfeksiyonda lavanta yağı kullanılarak bu sorun kolaylıkla giderilebilir.

Saç dökülmelerinin önlenmesinde erkekler ve kadınlar tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

Saçların daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak için lavanta yağı kullanılabilir.

Lavanta yağının saç diplerini besleyici yapısı sayesinde kepeklenmenin önüne geçilebilir.

Lavanta yağı doğal yapısı sayesinde kramp, sindirim rahatsızlıkları ve anksiyete gibi sorunların önlenmesinde oldukça etkilidir.

Lavanta yağı bit önleyici özelliği ile de bilinmektedir. Lavanta yağı sayesinde saçta oluşabilecek her türlü bitin önüne geçilebilmektedir.

Düzenli olarak kullanılan lavanta yağının şu etkileri görülmektedir;

Lekeleri yok eder.

Saçlarınıza sağlık kazandırır.

Cildinizin onarımını sağlar.

Çatlak ve kuru ciltleri canlandırır.

Uyku düzenini dengeler.

Stresi yok eder.

Psikolojik açıdan doygunluk kazandırır.

Lavanta bitkisi nasıl kullanılır?

Lavanta çayı

Lavanta banyosu

Lavanta keseleri

Cilt temizleyici

Oda Spreyi

Doğal Parfüm

Dudak Kremi

Lezzet arttırıcı

Lavanta aroması

Lavanta çayının faydaları nelerdir?

Baş ağrısı ve migrene iyi gelir

Hazımsızlık ve sindirim sorunlarını azaltır

Cilt sorunlarına ve sivilce giderilmesinde kullanılır

Saç dökülmesini önler

Uykusuzluk ve stresi önlemede kullanılır

Lavantanın zararları nelerdir?

İçerdiği şeker oranı nedeniyle diyabet hastalarına tavsiye edilmez.

Cilde iyi gelen lavanta hassas ciltlerde tahriş gibi olumsuzluklara neden olabilir.

Fazla kullanımda mide bulantısı, iltihap, baş ağrısı, ateş gibi problemlere sebebiyet verebilir.

Lavanta yağının fazla kullanılması özellikle erkeklerde meme büyümesine neden olur.

Hamilelerde kullanılan lavanta düşük riskini arttırabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.