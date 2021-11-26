Lavanta baş ağrısını hafifletiyor

Lavanta bitkisinin kullanımı üç bin sene öncesine dayanıyor. Lavanta yağ olarak, çay olarak ve kurutulmuş olarak kullanılıyor. Aromatik ve şifalı olan bu bitkiye gelin daha yakından bakalım...



Eski Mısır'de lavanta mumyalamak için kullanılıyordu. Araplar ise bu hoş kokulu bitkiyi vücut kokusu olarak kullanıyordu. Romalılar banyo sularına koyuyor, Kleopatra ise parfüm olarak kullanıyordu. Lavantanın oldukça geniş bir kullanım alanı vardır. Türkiye'de lavanta başta Isparta olmak üzere Batı Akdeniz bölgesinde yetiştirilir.

Lavanta nasıl kullanılabilir?

Lavanta içeriğindeki etken maddeler sayesinde merkezi sinir sistemini uyarır. Uykusuzluk, stres ve migren gibi çeşitli sebeplere bağlı olarak oluşan baş ağrılarını gidermekte lavanta oldukça etkilidir.

Lavantanın kurutulmuş çiçeklerini çay olarak demleyip, uyumadan yarım saat önce içerek onun faydalarından yararlanabilirsiniz.

Ayrıca keselerin içerisine doldurup bu keseleri uyku öncesi gözlerinizin üzerinde yaklaşık yirmi dakika kadar beklettikten sonra uyuyabilirsiniz. Ayrıca yastığınızın içine de bu keseleri koyarak onlardan faydalanabilirsiniz.

Bir sprey şişesinin üçte birine temiz içme suyu doldurun ve bu suyun içerisine on beş damla lavanta yağı ekleyin. Bu karışımı yatmadan önce yastığınıza, yorganınıza veya odanıza sıkın. Bu güzel koku sayesinde derin uykular uyuyabilirsiniz.

İki çorba kaşığı lavantayı, bir litre kaynamış suyun içerisinde yirmi dakika demleyip, bu suyu son banyo suyunuz olarak da kullanabilirsiniz. Lavanta bedeninizi gevşetecek ve sizi güzel bir uykuya hazırlayacaktır.

Yatak odanızın bir köşesine saksı içerisinde lavanta koyabilir, odanızın her zaman lavanta kokmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda lavanta odanızdan sinekleri de uzaklaştıracaktır.

Lavantanın vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Lavanta, cildin temizlenmesi ve nemlendirilmesi için faydalı bir bitkidir. Güneş yüzünden veya soğuk havalar yüzünden kurumuş cildinize sürdüğünüz nemlendiricinin içerisine birkaç damla lavanta yağı karıştırıp cildinize uygularsanız cildiniz yumuşacık olacak ve lavanta kokusu gevşemenizi sağlayacaktır.

Dudaklarınız çatladıysa iki damla lavanta yağı veya bir çay kaşığı balın içerisine iki damla lavanta yağı koyup bu karışımla dudaklarınızı ovun. Yaklaşık yirmi dakika bekletip ılık suyla yıkayın. Daha sonra tekrar lavanta yağı sürebilirsiniz.

Çay gibi demlediğiniz lavantayı, düzenli bir şekilde cilt toniği olarak kullanırsanız, antiseptik özelliği sayesinde sivilceleriniz azalır ve sivilce izleriniz ortadan kaybolur. Aynı zamanda cildinizdeki gözeneklerini temizleyerek ferahlamanızı sağlar.

Saç dökülmesinden muzdarip bir erkekseniz bir litre kaynamış suyun içerisinde demleyeceğiniz iki çorba kaşığı kurutulmuş lavantayla saç diplerinizi ovarsanız saç dökülmenizi azaltabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.