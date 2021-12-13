Lavabonuzdaki kireç lekelerini silmek için...

Mutfakta gerçekleştireceğiniz temizliği daha kolay bir hale getirecek püf noktaları sizler için derledik...



Zamanımızın çoğunu mutfakta geçirebiliyoruz. Türlü türlü yemekler yapıyor, afiyetle tüketiyoruz. Bu yüzden mutfakta temizliğe de bir hayli mesai harcamamız gerekiyor. Sizler için mutfakta yapacağınız temizliği daha kolay bir hale getirecek tavsiyelerimiz var...

Kararan alüminyum tencere veya tavalarınızı ilk günkü haline getirmek için su ve sirke karışımı koyarak kaynatabilirsiniz.

Çatal ve bıçaklar zaman içerisinde kararabiliyor. Bu durumu önlemek için bulaşık makinesinin deterjan bölümüne ayda bir çamaşır suyu dökebilirsiniz. Bu sayede kararmaları ortadan kaldırabilirsiniz.

Çay ve kahve bardakları zaman içerisinde sararabiliyor. Bu lekeleri gliserinle ıslattığınız bir bezle silerseniz kolay bir şekilde çıkacaklardır.

Kararan ve matlaşan bir çaydanlığınız varsa temizlemek için yarım su bardağı sirkenin içerisine bir tutam tuz atın. Daha sonra bu karışıma süngerinizi batırıp çaydanlığınızı silin.

Tavada kalan ve bir türü çıkmayan inatçı lekeleri ve çelik tencere lekelerini çıkarmak için, bir bardak suyun içerisine iki yemek kaşığı karbonat ve yarım su bardağı sirke koyun. Daha sonra bu karışımı tavaya dökün ve on dakika boyunca kaynatın. Daha sonra sünger yardımıyla kolay bir şekilde temizleyebilir, lekelerden arındırabilirsiniz.

Yeni alınan mutfak eşyalarında bulunan etiketi çıkardığınızda genellikle iz kalır. Bu izi silmek için, üzerine mobilya cilası sürüp sonrasında silebilirsiniz.

Kirlenen fırın ızgaralarınızı temizlemek için önce ıslatın. Daha sonra da ponza taşıyla silin.

Kristal bardaklarınız artık eskisi kadar parlamıyorsa onları eski ışıltısına kavuşturmak için, bulaşık makinesinde kullandığınız deterjana yarım su bardağı sirke ve bir tutam tuz ekleyin. Bu sayede eski ışıltılarını kazanabilirler.

Lavabonuzda oluşan kireç lekelerini ortadan kaldırmak için, yarım limonla ovun. Daha sonra sonra suyla durulayıp kuru bir bez yardımıyla silin.

Pirinçten yapılmış bir eşyaya sahipseniz onları parlatmak için, temizleme suyuna birkaç damla limon ilave edebilirsiniz.

Vazonuz zaman içerisinde mat bir görünüme sahip olduysa onu saf alkole batırdığınız bir pamuk yardımıyla silip parlatabilirsiniz.

Su şişelerinin içerisinde zaman içerisinde yosun oluşabiliyor. Bu yosunları temizlemek için, şişenin içerisine gazete parçaları atın. Daha sonra suyla doldurup birkaç saat bekletin. Ardından çalkalayın ve deterjanlı sıcak suyla yıkayın.

Toprak kaplarınız sarardıysa onları temizlemek için, içinde patates kabukları kaynatabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.