Lavabo giderinden kötü koku geliyorsa bunu yapın

Zaman zaman mutfak veya banyonun lavabo giderinden eve kötü bir koku yayılır ve bunu nasıl ortadan kaldıracağımızı bilemeyiz. Kokuyu sadece o anlık durdurmak için gideri kapatmakta buluruz çareyi. Fakat kötü kokuyu tamamen ortadan kaldırmanın çok kolay bir yolu var. Detaylar haberimizde...



Bazen mutfak veya banyo giderinden kötü kokular gelir. Bu kokudan kurtulmak için çareyi gideri kapatmakta buluruz veya markete gidip kimyasal ürünlere başvurarak kokuyu ortadan kaldırmaya çalışırız. Fakat iki basit malzemeyle bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

Lavabodaki kötü koku nasıl giderilir?

Lavabodaki kötü kokuyu gidermek için iki basit malzemeye ihtiyacınız olacak; limon suyu ve karbonat.

Yarım su bardağı taze sıkılmış limon suyu ve yarım su bardağı karbonat temin ederek işe başlayın. Limon suyunu bir tencereye koyup ısıtın. Daha sonra içerisine yavaş yavaş karbonat ekleyin. Karışım köpüklenmeye başlayacaktır, bu esnada telaşa kapılmayın. Güzelce karıştırmaya devam edin ve köpüren bu karışımı lavabo giderine dökün ve on dakika bekletin. Daha sonra arkasından sıcak su dökün ve giderin iyice temizlenmesini sağlayın. Bu karışım sayesinde kötü koku ortadan kalkacaktır. Eğer giderlerinizde sürekli koku oluyorsa bu uygulamayı haftada bir defa düzenli olarak yapabilirsiniz.

Peki lavabo giderlerinden neden kötü koku geliyor?

Lavabo giderinden gelen kokunun birkaç farklı sebebi olabilir. Atık yağlar, lavabo sifonunun düz olması, lavabo sifonundaki su birikintisinin zamanla koku yapması, boruya birikmiş yiyecek kalıntıları kokuların sebepleri arasında gelir.

Az önce bahsettiğimiz limon ve karbonat karışımını düzenli bir şekilde hazırlayıp uygulaysanız borudaki kalıntılar yok olacak ve koku problemi ortadan kalkacaktır.

Ancak bazen kokunun sebebi tesisat ya da döşeme problemi de olabilir. Böyle bir durumda marketlerde, bakkallarda satılan lavabo gideri temizleyici kimyasal ürünler ve limon karbonat karışımı gibi doğal ürünler size sadece kısa süreli çözüm sağlayacaktır. Uzun vadede koku gitmeyecektir.

Bu yüzden koku ne yaparsanız yapın gitmiyor ve sürekli tekrarlıyorsa evinize bir tesisatçı çağırarak sorunu anlatmalı ve bir çözüm bulmasını sağlamalısınız. Aksi takdirde sürekli evinizde kötü kokular oluşacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.