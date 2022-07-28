Latife Peker kimdir? Hollanda Türk Anne Latife Peker'i konuşuyor! Hollanda'da eli satırlı soyguncuya toz bezi ile karşılık veren ve hırsızı def eden Latife Peker Hollanda'da gündem oldu. Türk anne Latife Peker açıklamasında 'Elinde satır olduğunu fark etmedim. Ölüm aklıma gelmedi.'

Latife Peker kimdir? Hollanda Türk Anne Latife Peker'i konuşuyor! Hollanda'da eli satırlı soyguncuya toz bezi ile karşılık veren ve hırsızı def eden Latife Peker Hollanda'da gündem oldu. Türk anne Latife Peker açıklamasında "Elinde satır olduğunu fark etmedim. Ölüm aklıma gelmedi."

Hollanda'da yaşanan bir hırsızlık olayı ülkenin gündemine oturdu. Türk anne Latife Peker dükkana gelen eli satırlı hırsızı toz bezi ile kovaladı. O anlara ait grüntüler Hollanda basınında geniş yer buldu.

Latife Peker kimdir?

Hollanda'nın Deventer kentinde yaşayan Latife Peker oğlunun dükkanında toz aldığı sırada dükkanın kasasını soymaya çalışan hırsıza temizlik bezi ile karşılık verdi. Eli satırlı hırsızla kısa süre boğuşma yaşayan Latife Peker hırsızı kısa sürede kovmayı başradı.

3 çocuk annesi kadının mücadelesi, Hollanda basınında geniş yer buldu. Peker, o anları "İçeriye giren biri kasaya yöneldi. Elimde temizlik bezi ve cam silme deterjanı vardı. Bez ile hamle yaptıktan sonra boğuşmaya başladım. O sırada içeriye bir müşteri girdi. Onu da görünce kaçmaya başladı. Aniden gelişti. Elinde satır olduğunu fark etmedim. Ölüm aklıma gelmedi" diyerek anlattı.

Hollanda Türk Anne Latife Peker'i konuşuyor!