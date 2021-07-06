Lambda varyantı nedir? Lambda mutasyonu belirtileri nelerdir? Koronavirüs vaka sayıları tüm dünyada gerilemeye başlamışken yeni mutasyonlar ortaya çıktı. Delta varyantı insanları endişelendirmeye devam ederken şimdi de Lambda varyantı ortaya çıktı. Lambda varyantının kovid-19 aşılarını daha kolay aşabildiği ve daha bulaşıcı olduğu söyleniyor. Ülkemizde henüz Lambda varyantı görülmedi ama vatandaşlar Lambda mutasyonu nedir sorusunu sormaya başladı. Peki Lambda mutasyonu belirtileri nelerdir?

Lambda varyantı nedir? Lambda mutasyonu belirtileri nelerdir? Koronavirüs vaka sayıları tüm dünyada gerilemeye başlamışken yeni mutasyonlar ortaya çıktı. Delta varyantı insanları endişelendirmeye devam ederken şimdi de Lambda varyantı ortaya çıktı. Lambda varyantının kovid-19 aşılarını daha kolay aşabildiği ve daha bulaşıcı olduğu söyleniyor. Ülkemizde henüz lambda varyantı görülmedi ama vatandaşlar Lambda mutasyonu nedir sorusunu sormaya başladı. Peki Lambda mutasyonu belirtileri nelerdir?

Lambda varyantının ilk oalrak Peru'da görüldüğü açıklanmıştı. Lambda varyantı şu anda 26 ülkeye yayılmış durumda. Birçok ülke düşen vaka sayıları ve artana aşılama oranına bağlı olarak birçok kısıtlamayı kaldırmıştı. İsrail'de maske takma zorunluluğu bile kalkmıştı. Ancak Delta varyantının ortaya çıkması baazı kısıtlamaların yeniden devreye girmesine neden oldu. Ülkemizde de normalleşme süreci başlamışken vatandaşlar Delta varyantı ve Lambda varyantı nedeniyle endişe duymaya başladı. Peki Lambda varyantı nedir? Lambda mutasyonu belirtileri nelerdir?

Lambda varyantı nedir?

Lamda mutasyonu insanları endişelendirmeye başladı. C.37 soyu olarak da bilinen Lambda varyantı, COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'nin bir varyantıdır. İlk olarak Aralık 2020'de Peru'da tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 14 Haziran 2021'de Lambda varyantı olarak adlandırdı.

Lambda varyantının ilk örnekleri Aralık 2020'de Peru'da tespit edildi ve Nisan 2021'e kadar Peru'daki yeni COVID-19 vakalarının yüzde sekseninden fazlası yeni varyanttandı.

Haziran 2021'e kadar Lambda varyantı Güney Amerika'da yayılmaya başlamış ve başta Arjantin, Şili ve Ekvador olmak üzere toplamda yirmi dokuz ülkede tespit edilmiştir. DSÖ, 14 Haziran 2021'de Lambda varyantını "ilgilenen varyant" olarak belirlemiştir. Haziran 2021'in ortalarında, Peru Sağlık Bakanlığı'na göre Arequipa'daki yeni COVID-19 vakalarının %90,6'sı ve Cusco'daki yeni vakaların %78,1'i Lambda varyantıydı.

Lambda mutasyonu ölümcül mü?

New York Post'un haberinde Peru'da virüse yakalanan her 10 kişiden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Peru'da koronavirüs vakalarının çok büyük çoğunluğu Lambda varyantıdır. Bilim insanları, bu varyantın daha bulaşıcı ve aşılara karşı daha dirençli olabileceğinden endişe ediyor. Bilim insanları, Lambda varyantının 'potansiyel olarak artan bulaşıcılığa veya nötralize edici antikorlara karşı olası artan dirence yol açabilecek bir dizi mutasyon taşıdığının altını çizdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.