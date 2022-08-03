Lâl Kablan kimdir? Lâl Kablan nereli, kaç yaşında? Lâl Kablan'dan büyük başarı!
Lâl Kablan kimdir? Lâl Kablan nereli, kaç yaşında? Lâl Kablan'dan büyük başarı! Hayallerinin peşinden koşarak çok istediği Harvard Üniversitesi'nin kazanan ayrıca eğitim ücreti, yurt, Türkiye’ye ulaşım için uçak bileti ve sağlık sigortasını da kapsayan bursları da kazanan Lal Kablan gençlere asla pes etmemeleri gerektiğini ve hayallinin peşinden koşmaları gerektiği mesajını veriyor.
2022-08-03 09:23:21
Lâl Kablan kimdir? Lâl Kablan nereli, kaç yaşında? Lâl Kablan'dan büyük başarı! Hayallerinin peşinden koşarak çok istediği Harvard Üniversitesi'nin kazanan ayrıca eğitim ücreti, yurt, Türkiye'ye ulaşım için uçak bileti ve sağlık sigortasını da kapsayan bursları da kazanan Lal Kablan gençlere asla pes etmemeleri gerektiğini ve hayallinin peşinden koşmaları gerektiği mesajını veriyor.
Lâl Kablan kimdir?
Lâl Kablan 21 yaşındadır. Lâl Kablan Harvard Üniversitesi'nde davranışsal iktisat eğitimi alıyor.
Tam burslu şekilde Harvard Üniversitesi'ne kabul edilen Lal Kablan'ın hayali 11 yaşındayken izlediği "Can Dostum" filmde gördüğü Harvard Üniversitesi, daha o yaşta hayallerini süslemeye başladı.
Lâl Kablan 3 yaşındayken babasını kaybetti ve hayata pes ederek başlamadı. En büyük destekçisi annesinden destek alarak SEV Üsküdar Amerikan Lisesi'nden tam burslu mezun oldu. Ardından Harvard, Grinnell, North Carolina gibi iyi üniversitelerden kabul alan Lal Kablan seçimini Harvard'dan yana kullandı. .
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