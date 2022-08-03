Lâl Kablan kimdir? Lâl Kablan nereli, kaç yaşında? Lâl Kablan'dan büyük başarı!

Lâl Kablan kimdir? Lâl Kablan nereli, kaç yaşında? Lâl Kablan'dan büyük başarı! Hayallerinin peşinden koşarak çok istediği Harvard Üniversitesi'nin kazanan ayrıca eğitim ücreti, yurt, Türkiye’ye ulaşım için uçak bileti ve sağlık sigortasını da kapsayan bursları da kazanan Lal Kablan gençlere asla pes etmemeleri gerektiğini ve hayallinin peşinden koşmaları gerektiği mesajını veriyor.