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TIMETURK / GENEL / Lafarge şirketi hangi ülkenin? Lafarge hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Lafarge şirketi hangi ülkenin? Lafarge hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Dünyanın en büyük çimento devi Lafarge'ın Surie'de DEAŞ ile ilişkisi hakkında ortaya atılan iddialardan sonra şirketin hangi ülkeye ait olduğu araştırılmaya başlandı. Lafarge şirketi hangi ülkenin? Lafarge hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? AA’nın elde ettiği Fransız kurumlarına ait belgeler, Lafarge'ın, DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiği ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

2 Saat Önce
2021-09-07 16:13:38
Lafarge şirketi hangi ülkenin? Lafarge hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Anadolu Ajjansı (AA) hakkında Suriye'deki faaliyetlerini yürütmek için DEAŞ'a ödeme yaptığı gerekçesiyle "insanlığa karşı suça iştirak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Lafarge'ın Fransız devletinin bilgisi dahilinde bu ilişkiyi yürüttüğüne ilişkin belgelere ulaştı.

AA, hakkında Suriye'deki faaliyetlerini yürütmek için DEAŞ'a ödeme yaptığı gerekçesiyle "insanlığa karşı suça iştirak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Lafarge'ın Fransız devletinin bilgisi dahilinde bu ilişkiyi yürüttüğüne ilişkin belgelere ulaştı.

Lafarge'ın ilişki ağını, Suriye'deki terör örgüleriyle iş birliğini ve faaliyetlerini yürütebilmek için yaptığı görüşmelerini bölgeden haber almak için kullanan Fransız istihbarat ajanslarının, şirketi yaptıklarının suç olduğu konusunda uyarmadığı da belgelerde yer aldı.

Lafarge şirketi hangi ülkenin?

Lafarge, merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve inşaat malzemeleri üreten şirket. Çimento, agrega ve beton, çatı malzemeleri, alçı ve alçı levha olmak üzere dört ana faaliyet alanı bulunmaktadır. Kuruluşu 1833'e kadar uzanan Lafarge Grubu'nun bugün 68 ülkede 160 fabrikası ve 68.000'i aşkın çalışanı bulunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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