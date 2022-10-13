Lada ne malı? 2001 model Lada Samara fiyatı ne kadar? Lada Samara kaç lira?

2001 model Lada Samara fiyatı ne kadar? Lada ne malı? Lada Samara kaç lira? Son zamanlarda araç fiyatları oldukça arttı. Vatandaşların sıfır otomobil alma hayali her geçen gün daha da uzaklaşırken ikinci el otomobillere ilgi artıyor. Son zamanlarda Lada marka arabaların fiyatları da internette sıkça araştırılmaya başlandı. Lada'nın efsane modeli Samara bir zamanlar ülkemizde oldukça satan bir modeldi. Lada Samara 2001 model otomobil fiyatının ne kadar, kaç lira olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

2001 model Lada Samara fiyatı ne kadar? Lada ne malı? Lada Samara kaç lira? Son zamanlarda araç fiyatları oldukça arttı. Vatandaşların sıfır otomobil alma hayali her geçen gün daha da uzaklaşırken ikinci el otomobillere ilgi artıyor. Son zamanlarda Lada marka arabaların fiyatları da internette sıkça araştırılmaya başlandı. Lada'nın efsane modeli Samara bir zamanlar ülkemizde oldukça satan bir modeldi. Lada Samara 2001 model otomobil fiyatının ne kadar, kaç lira olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Türkiye'de son zamanlarda ikinci el otomobillere olan ilgi arttı. Bazı efsaneleşmiş modeller de yeniden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanıyor. 2000'li yılların başında ülkemizde sıkça gördüğümüz Lada marka otomobiller de son zamanlarda yeniden popüler oldu. Lada'nın en çok satan modellerinden olan Samara ise ikinci el araç satış platformlarında ilgi ile karşılanıyor. Lada Samara 2001 model fiyatının ne kadar olduğu araç sahibi olmak isteyenler tarafından merak ediliyor.

2001 model Lada Samara fiyatı ne kadar?

Türkiye'nin en çok kullanılan ikinci el otomobil satış platformundan alınan bilgilere göre 2001 model Lada Samara fiyatı 150 bin TL ile 55 bin TL arasında değişiyor.

Lada ne malı?

Lada Rusya üretimi otomobil markasıdır. Lada Rus Rus AvtoVAZ firması tarafından üretilmiş ancak son yıllarda üretime ara verilmiştir.

Lada Samara hakkında

Lada Samara, Lada'nın 1984 yılından 2013 yılına kadar ürettiği Sovyet otomobilidir. 1.3 ve 1.5 litrelik, enjeksiyonlu ve karbüratörlü benzinli motorları bulunmaktadır. Bu motor daha önce karbüratörlüydü. Günümüzde enjeksiyonludur. Sedan, HB ve coupe gövde tipleri vardır.

Porsche mühendisliğinin ürünüdür.

Lada hakkında

Lada, Sovyet, Rus AvtoVAZ firmasının ürettiği bir araba markasıdır. Merkezi Samara Oblastı'nın Tolyatti şehrindedir.

Volga Otomobil Fabrikası, 27 Temmuz 1966 tarihinde Kuibyschewer (bugünkü adı ile Samara Oblastı) bölgesinde yıllık 600.000 otomobil kapasitesi ile üretime başlamıştır. Bu üretim için İtalyan Fiat ile 1966 yılında teknoloji ve lisans anlaşması yapılmış olup şirketin yönetimine ülkenin otomobil bakanı Viktor Nikolayavich atanmıştır. 1967 yılının Nisan ayında ilk olarak Zhiguli adıyla Fiat 124 şaseli VAZ 2101 modeli (sonraki modeller Lada adını almıştır) üretim bandından çıkmaya başlamıştır.

Türkiye'ye 1986 yılından itibaren bir Anadolu Grubu kuruluşu olan Çelik Motor Tic. A.Ş tarafından ithal edilmeye başlanan Lada, büyük bir ilgi ile karşılanmış ve 1989-1993 yılları arasında üst üste en çok satılan ithal otomobil olma başarısını yakalamıştır.

2008'den itibaren Fransiz Renault %25 ve artı bir hisse senedi ile sermayesine girmiştir.

Uzunca bir aradan sonra Lada, 2014 Ağustos ayında Moskova Otomobil Fuarı'nda yeni Vesta modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. .