La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen dizilerinden olan La Casa De Papel'in 5. sezon birinci kısım 3 Eylül'de yayınlanmaya başlandı. Gece yarısı gösterime giren dizinin 5. sezondaki tüm bölümleri izlenme rekorları kırdı. İlk kez bir sezonu 2'ye bölerek yayınlanan dizinini ikinci kısmı şimdiden merakla bekleniyor. Diziyi bir solukta izleyen dizi tutkunları La Casa De Papel 5. sezon ikinci kısım ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 6. sezon ne zaman? gibi soruları sormaya başladı. İşte La Casa De Papel 5. sezon 2. bölüme dair detaylar...

La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen dizilerinden olan La Casa De Papel'in 5. sezon 1. kısım 3 Eylül'de yayınlanmaya başlandı. Gece yarısı gösterime giren dizinin 5. sezondaki tüm bölümleri izlenme rekorları kırdı. İlk kez bir sezonu 2'ye bölerek yayınlanan dizinini ikinci kısmı şimdiden merakla bekleniyor. Diziyi bir solukta izleyen dizi tutkunları La Casa De Papel 5. sezon ikinci kısım ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 6. sezon ne zaman? gibi soruları sormaya başladı. İşte La Casa De Papel 5. sezon 2. bölüme dair detaylar...

Netflix'in en çok hayran kitlesine sahip olan dizilerinin başında hiş kuşkusuz La Casa De Papel dizisi geliyor. Dizi Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında da yer alıyor. İspanyol soygun dizisi olan La Casa De Papel'in her yeni sezonu milyonlarca hesap tarafından milyonlarca kez izleniyor. Oldukça fazla hayran kitlesi olan dizinin 5. sezonu 3 Eylül'de gösterime girdi. Dizinin 5 bölümden oluşan 1. kısmı bir solukta bitti ve 2. kısım şimdiden merakla beklenmeye başladı. Peki La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman? La Casa De Papel 6. sezon ne zaman?

La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman?

Netflix ve dizi yapımclıları La Casa De Papel 5. sezon 2. kısımın ne zaman yayınlanacağını açıkladı. La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım yine 1. kısımda olduğu gibi 5 bölümden oluşacak. Dizinin 2. kısım yeni bölümleri 3 Aralık tarihinde Netflix'te yayınlanmaya başlanacak.

La Casa De Papel 6. sezon ne zaman?

La Casa De Papel dizisinin 6. sezonu olmayacak. Dizi 5. sezonda final yapıyor ve büyük soygun sona eriyor. Netflix, “Soygun sona eriyor” diyerek Profesör ve ekibinin sona yaklaştığını duyurmuştu. Dizinin 5. Sonunun ilk kısmı için tanıtımda, “Ekip 100 saatten uzun süredir İspanya Merkez Bankasında ve Profesör tehlikede. Üstelik yeni bir düşmanın nefesini enselerinde hissediyorlar. Artık karşılarında ordu var” ifadeleri kullanıldı.

La Casa De Papel 5. sezonda ne olacak?

La Casa De Papel'in 5. sezonunda artık büyük soygunun şifreleri yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Soygun artık bir görev olmaktan bir onur meslesi haline gelmeye başlıyor. La Casa De Papel ekibi soygunu tamamlamak için tüm güçlerini ortaya koymak zorunda. La Casa De Papel'de Profesör'ün ilk defa bir kaçış planı yoktur ve soygunun seyri nereye gideceği bilinmiyor. Soygun ekibini karşısında artık karşılarında ordu vardır. Tarihin bu en büyük soygunu sona yaklaşırken, banka hırsızlığı olarak başlayan olaylar savaşa dönüşecektir.

La Casa de Papel 5. sezon bölümleri

1. Bölüm: Yolun Sonu

2. Bölüm: Reenkarnasyona İnanır Mısın?

3. Bölüm: Hayat Dizisine Hoş Geldiniz

4. Bölüm: Cennette Bir Yer

5. Bölüm: Yaşanacak Hayatlar

La Casa de Papel konusu nedir?

La Casa de Papel dizisi kısaca İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisidir. La Casa de Papel büyük soygun planlayan bir ekip ve o ekibin başından geçen olayları anlatıyor. Yıllardır hazırladığı büyük soygun planını hayata geçirmek isteyen Profesör lakaplı bir kişi tarihte eşi benzeri görülmemiş bir soygunu gerçekleştirmek için İspanya Kraliyet Darphanesin'i soymak için kolları sıvar. Darphaneye girip çalışanları rehin alan ekibin yaşadıkları anlatılıyor. La Casa de Papel'in 4. sezonu 2020 yılının Nisan ayında yayınlanmıştı. Hayranları 5. sezonu merakla bekliyor. La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak?

La Casa de Papel oyuncuları kimler?

Úrsula Corberó (Tokyo)

Álvaro Morte (Profesör)

Itziar Ituño (Lizbon)

Pedro Alonso (Berlin)

Alba Flores (Nairobi)

Miguel Herrán (Rio)

Paco Tous (Moskova)

Jaime Lorente (Denver)

Esther Acebo (Stockholm)

Kiti Mánver (Mariví Fuentes)

Enrique Arce (Arturo Román)

Darko Perić (Helsinki)

Maria Pedraza (Alison Parker)

Hovik Keuchkerian (Bogotá)

Rodrigo de la Serna (Palermo)

Najwa Nimri (Alicia Sierra)

Luka Peroš (Marsilya)

Belén Cuesta (Manila)

Roberto Garcia Ruiz (Oslo)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.