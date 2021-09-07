2021 KYK yurt başvurularının başlamasıyla başvuru yapmak isteyen öğrenciler KYK yurtlarında giriş çıkış saati var mı sorusunu soruyor. KYK yurtları 7/24 kameralar ve güvenliklerle korunur ve öğrencilere güvenli barınma imkanı sunar. KYK yurtlarında giriş çıkış saati var mı? KYK yurt odaları kaç kişilik? KYK yurtlarına giriş çıkışlar serbest değildir. Yurt güvenliği ve düzeni açısından yurtlarda giriş çıkış saati kuralı geçerli.

2021 KYK yurt başvurularının başlamasıyla başvuru yapmak isteyen öğrenciler KYK yurtlarında giriş çıkış saati var mı sorusunu soruyor. KYK yurtları 7/24 kameralar ve güvenliklerle korunur ve öğrencilere güvenli barınma imkanı sunar. KYK yurtlarında giriş çıkış saati var mı? KYK yurt odaları kaç kişilik? KYK yurtlarına giriş çıkışlar serbest değildir. Yurt güvenliği ve düzeni açısından yurtlarda giriş çıkış saati kuralı geçerli.

KYK yurt başvuruları başladı. Açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yaptı. Kasapoğlu paylaşımında şunları söyledi: "Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz." Bakan Kasapolu'nun duyurusundan sonra KYK yurtları e-devlet üzerinden alınmaya başlandı. KYK yurt başvurusu yapmak isteyen adaylar KYK yurtları ile ilgili detayları araştırmaya başladı. KYK yurdunda kalmak isteyen öğrenciler KYK yurtlarında giriş çıkış saati var mı? KYK yurt odaları kaç kişilik? gibi sorulara yanıt arıyor.

KYK yurtlarında giriş çıkış saati var mı?

KYK yurtları güvenli barınma hizmeti sağlar. Yurtlara istenilen saatte girip çıkmak mümkün değildir. Mazereti olan öğrenciler mazeret bildirip giriş çıkış saatlerini belirtebilir. Yurtlara sabah en erken 06.00, gece en geç 23.00'da girebilirsiniz. Yurt giriş çıkışlarına uymayan öğrenciler önce uyarı alır ardından yurttan atılabilir.

KYK yurtları kaç kişilik?

Tam KYK yurtlarında banyo ve tuvalet gibi alanlar ortak kullanıma açıktır ve bu alanlar koridorlarda bulunur. Bir odadaki kişi sayısı 4-8 arasında değişim gösterir. Yarı Özel KYK yurtlarının odaları 3 veya 4 kişiliktir, banyo ve tuvalet odanın içerisindedir.. Oda içerisinde kalan her kişinin kendi kullanımı için bir masa ve komidini bulunur.

KYK yurtlarında yemek var mı?

KYK yurduna kayıt olmaya hak kazanan öğrencilere haftanın 7 günü günde iki öğün yemek verilir. Öğrencilere sunulan fiş miktarı ile öğrenciler kahvaltı ve öğle yemeğini yiyebilir. Sabahları 4,5 TL'lik fiş ve akşam yemeğinin de ise 8,5 TL fiş verilir. Belirtilen ücretin dışında ekstra bir ürün almak isteyenler farkı ödemeleri gerekiyor.

KYK nedir?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.

Kurum, 1961 Anayasası'nın 50'nci maddesinde “Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar” hükmünden sonra anayasa ile devlete ait olduğu bildirilen bu görevlerin yerine getirilmesi için 22 Ağustos 1961 tarihinde yürürlüğe giren 351 sayılı Kanun ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kurulmuştur. Kurum, başlangıçta Millî Eğitim Bakanlığı'nın denetiminde iken, bu denetim 6 Şubat 1970 günlü Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi gereğince Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmiş, daha sonra 13 Aralık 1983 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 179 sayılı KHK'nin 52/b maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu, 4 Mayıs 2009 tarih ve 27218 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı'nın onayı ile Başbakanlığa bağlı kuruluş haline getirilmiş, 10 Aralık 2010 tarih ve 27781 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6082 sayılı Kanun ile Başbakanlığa bağlanmıştır. 8 Temmuz 2011 tarihli ve 27988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi gereğince de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlanmıştır.

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