KYK yurtları açıldı mı? Öğrenciler KYK yurtlarında kalabilir mi? Yurtlara yeniden kayıt yaptırılacak mı? Yüz binlerce öğrencinin üniversite eğitimi sırasında barında sorununu çözen KYK yurtları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Koronavirüs pandemisi ile birlikte kapatılan ve karantina merkezleri olarak kullanılan KYK yurtlarının yeniden açılması için harekete geçildi. KYK yurtlarının temizlik ve bakım işlemleri için 31 Temmuz’a kadar tahliye edilmesini istendi. BAkım ve temizlik çalışmalarının ardından KYK yurtlarının 3 Eylül'den itibaren açılması bekleniyor.

KYK yurtları açıldı mı? Öğrenciler KYK yurtlarında kalabilir mi? Yurtlara yeniden kayıt yaptırılacak mı? Yüz binlerce öğrencinin üniversite eğitimi sırasında barında sorununu çözen KYK yurtları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Koronavirüs pandemisi ile birlikte kapatılan ve karantina merkezleri olarak kullanılan KYK yurtlarının yeniden açılması için harekete geçildi. KYK yurtlarının temizlik ve bakım işlemleri için 31 Temmuz'a kadar tahliye edilmesini istendi. BAkım ve temizlik çalışmalarının ardından KYK yurtlarının 3 Eylül'den itibaren açılması bekleniyor.

Koronavirüs pandemisi ile birlikte üniversiteler de de eğitimler uzaktan olarak yapılmaya başlanmıştı. Üniversitelilerin barınma ihtiyacını karşılayan KYK yurtları da bu süreçte karantina merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştı. Artan aşılama oranlarından sonra eğitimlerin yeni dönemde yüz yüze olacağı açıklanmıştı. MEB'e bağlı okullar 6 Eylül'de açılacakken Üniversiteler de 13 Eylül'de açılacak. Üniversite öürencilerinin kaldığı KYK yurtlarının da yeninden hizmete açılması için çalışmalara başlandı. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile yurtların 3 Eylül'de hizmete açılması için çalışmalara başlanmasını talep etti.

KYK yurtları açıldı mı?

Kovid-19 vaka sayısının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı şekilde okullarda eğitimin 6 Eylül'de yüz yüze başlayıp başlayamayacağı tartışılırken, 13 Eylül'de açılması planlanan üniversitelerde yüz yüze eğitim yönünde bir adım daha atıldı.

Üniversite öğrencileri yüz yüze eğitimlerin başlanacağı için KYK yurtlarına ihtiyaç duyuyor. Peki KYK yurları açıldı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, yurtların 3 Eylül'den itibaren üniversitelilerin hizmetine açılacağını belirterek, salgında izolasyon amacıyla kullanılan bakanlık yurtlarının en geç 31 Temmuz'a kadar tahliye edilmesini istedi.

Pandemide 143 bin 289 kişi yurtlarda kaldı

KYK yurtları pandemi döneminde izolasyon yurdu olarak kullanıldı. Bu dönemde yurtlarda 143 bin 289 kişi kaldı. Halen bazı yurtlarda binlerce kişinin kaldığı da biliniyor.

KYK nedir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün amacı; yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için yurtlar yapmak ve bunların işletmesini sağlamak, beslenme yardımı yapmak, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle milli ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak, yükseköğrenim öğrencilerine kredi veya burs vermek, öğrencilerin yükseköğrenimlerini kolaylaştırmaktır.

Yurtlarımızda barınan öğrencilerin, dersleri dışında kalan serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, aralarında dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık duygularını geliştirmek amacıyla sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmekte, iller ve yurtlar arası yarışma ve turnuvalar yapılmaktadır. Ayrıca, psiko-sosyal servislerde öğrencilerimize koruyucu ruh sağlığı hizmeti de verilmekte, yurtlara yeni kayıt yaptıran öğrencilere uyum sağlamaları maksadıyla uyum programları düzenlenmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.