Hayat pahalılığının, ev ve kira fiyatlarının uçuşa geçtiği şu günlerde üniversite öğrencilerinin en büyük ihtiyacı barınma. Barınma sorununu çözmek için KYK yurt başvurusu yapan binlerce öğrenciler yedek listede yer aldı. KYK yurtlarına kayıt yaptırıp yaptırmayacağını araştıran öğrenciler KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aramaya başladı. KYK yurt kayıtları 19 Eylül Pazar günü sona ermişti. KYK yedek yerleştirmelerin sonuçları da merakla bekleniyordu. İşte 2021 KYK yedek yerleştirmelere ilişkin detaylar...

Hayat pahalılığının, ev ve kira fiyatlarının uçuşa geçtiği şu günlerde üniversite öğrencilerinin en büyük ihtiyacı barınma. Barınma sorununu çözmek için KYK yurt başvurusu yapan binlerce öğrenciler yedek listede yer aldı. KYK yurtlarına kayıt yaptırıp yaptırmayacağını araştıran öğrenciler KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aramaya başladı. KYK yurt kayıtları 19 Eylül Pazar günü sona ermişti. KYK yedek yerleştirmelerin sonuçları da merakla bekleniyordu. İşte 2021 KYK yedek yerleştirmelere ilişkin detaylar...

Binlerce üniversiteli yüz yüze eğitimlerin başlamasından sonra barınma ihtiyacını gidermek için çözüm arayışına başladı. Bu dönemde üniversitelerin de açılmasıyla kiralık ev fiyatları adeta uçtu. Kiralık eve bütçesi yetmeyen öğrenciler yurt arayışına girdi. Hen ekonomik hem de güvenli olması nedeniyle devletin KYK yurtlarına ilgi oldukça fazlaydı. KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile yedek listede olanlar kendisine kayıt hakkı gelip gelmeyeceğini merak ediyordu.

KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

KYK asıl listede yer alıp kayıt yaptırmaya hak kazananlar kayıtlarını e-Devlet üzerinden tamamladı. Öğrenciler daha sonra yurt ücretlerini ödeyerek kazandıkları yurda giderek belgelerini teslim ederek kayıt işlemini tamamladı. KYK yurt sonuçlarında yedek listede yer alan adaylar ise KYK yedek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. YYK yedek yerleştirmlerinin ilki 20 Eylül'de yapıldı. KYK yurt ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de yapılacak. KYK yurt sonuçlarında yedek listede yer alanlar yerleştirme sonuçlarını sorgulamalı.

KYK yedek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Yedek listede yer alanların sonuçları 23 Eylül'de ve 27 Eylül'de açıklanacak.

KYK yurdu yedek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

Asıl kazananlar kayıt yaptırmazsa yedeklere kayıt şansı doğar

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalır?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.