KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2022 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

KYK yurt sonuçları, başvurularını tamamlayan üniversite öğrencilerinin gündeminde olmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu kapsamında yurt başvurusu yapan öğrenciler, KYK yurt sonuçlarını öğrenmek için öğrenci sorgulama ekranı linkini arıyor. Peki, KYK yurt sonuçları açıklandı mı 2022? KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı!

28 Ağustos 2022'de sona eren başvuruların ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda! Yurt kapasitesiyle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Kasapoğlu'nun KYK yurt sonuçları sorgulama işlemlerini başlatması bekleniyor. Peki, 2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KYK yurt başvuruları ile ilgili tüm detaylar…

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

24 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları, 28 Ağustos'ta tamamlandı. KYK yurt sonuçlarının açıklanma tarihi henüz açıklanmadı. Geçen yıl Eylül ayında KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Bu yıl da aynı olması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yurt ücretlerini Eylül ayında resmi olarak açıklayacağız" dedi. .