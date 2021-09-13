KYK yurt sonuçları belli oldu mu? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla binlerce öğrenci üniversitelerde eğitim görmeye başlayacak. Barınma ihtiyacını karşılamak isteyen binlerce üniversite öğrencisi KYK yurtlarına başvuruda bulundu. Hem ekonomik hem de güvenli olan KYK yurdunda kalmak isteyen öğrenciler KYK yurt sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt sonuçları belli oldu mu? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla binlerce öğrenci üniversitelerde eğitim görmeye başlayacak. Barınma ihtiyacını karşılamak isteyen binlerce üniversite öğrencisi KYK yurtlarına başvuruda bulundu. Hem ekonomik hem de güvenli olan KYK yurdunda kalmak isteyen öğrenciler KYK yurt sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

Üniversitede yüz yüze eğitimlerin başlamasına sayılı günler yaşadığı şehrin dışında bir şehirde üniversite okumaya giden öğrenciler KYK yurt başvurularının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. KYK yurt başvuru sonuçları açıklanmadan ev kirala sürecine de giremeyen adayların meraklı bekleyişi sürüyor. Kiralık ev fiyatalrının uçuşa geçmesi nedeniyle KYK yurtlarına bu dönemde oldukça fazla başvuru oldu.

KYK yurt sonuçları belli oldu mu?

KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. KYK yurt başvuruları 12 Eylül saat 23.59'da sona ermişti. KYK başvurularının sona ermesinden sonra gözler KYK yurt sonuçlarının açıklanmasına çevrildi. Yapılan başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

KYK yurt başvuruları ne zaman bitti?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının 12 Eylül saat 23.59'da sona ereceğini duyurdu.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvurularının nasıl yapılacağı bir çok kişi tarafından merak ediliyor. KYK yurt başvurusu yapmak oldukça kolay. Başvurular bir kaç tık ile e-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru sırasında öğrenciler ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri dolduracaklar. Adaylar başvuru yaparken bilgilerini eksiksiz ve hatasıs doldurmalı.

KYK yurt başvuru şartları nedir?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.