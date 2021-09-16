KYK yurt kayıtları ne zaman? KYK yurt başvurusu online, internetten mi yapılacak? Üniversite kayıtlarını tamamlayan öğrenciler KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu. KYK yurduna kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler KYK yurt kayıtları ne zaman? KYK yurt başvurusu online, internetten mi yapılacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte KYK yurt kayıtlarına ilişkin detaylar...

KYK yurt kayıtları ne zaman? KYK yurt başvurusu online, internetten mi yapılacak? Üniversite kayıtlarını tamamlayan öğrenciler KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu. KYK yurduna kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler KYK yurt kayıtları ne zaman? KYK yurt başvurusu online, internetten mi yapılacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte KYK yurt kayıtlarına ilişkin detaylar...

KYK yurt başvuruları 12 Eylül'de sona erdmişti. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden yaptı. KYK yurt başvurusunda bulunan adayların beklediği gün geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu duyurudan sonra KYK yurduna yerleşmeye hak kazananlar KYK yurt kayıtları ne zaman? KYK yurt başvurusu online, internetten mi yapılacak? sorularını sormaya başladı.

KYK yurt kayıtları nasıl yapılacak?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

Taahhütname onayı yurda kaydı yapılacak öğrencinin belirli kuralları kabul ettiğini gösteren belge olarak isimlendirilebilir.

KYK yurt ücretleri ne kadar?

Yurt depozitosu, öğrencilerin aylık yurt ücretini aksatmaları ya da yurtta sebep olacakları zarara karşı ödenen ücrettir. Bu ücret yurt tipine göre 342 TL ile 533 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Depozito (Giriş) Ücreti

1. Tip: 230 TL - 314 TL

2. Tip: 250 TL - 342 TL

3.Tip: 290 TL - 396 TL

4.Tip: 325 TL - 444 TL

5.Tip: 360 TL - 492 TL

6. Tip: 390 TL - 533 TL

KYK yurt ücreti nasıl ödenir?

Yurt ücretleri Ziraat Bankası mobil uygulamasından ya da ATM'den yatırılabildiği gibi Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden de yatırılabilmektedir. Ödeme ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

KYK yurt ücretleri aylık olarak tahsil ediliyor. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınıyor. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade ediliyor. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenebiliyor.

KYK yurt kaydı için gerekli belgeler

Kurum Yurtlarında Barınmak İçin Belirlenen Tarihlerde Müracaat Eden Öğrencilerden Yurda Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge

% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi

6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.