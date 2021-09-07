KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite okuyanlar kira fiyatlarının adeta uçuşa geçmesi nedeniyle zor günler yaşıyor. Barınma problemini KYK yurtları ile çözmek isteyen üniversiteliler KYK yurt başvurularının başlamasıyla derin bir nefes aldı. Başvuru yapmak isteyenlerin kafasında KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları yer alıyor. İşte KYK yurt başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı...

Üniversie yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra milyonlarca öğrenci KYK başvuru ekranının açılmasını bekliyordu. Barınma sorununu KYK yurtları ile gidermek iseteyen üniversiteliler başvuru ekranının açılmasıyla rahat bir nefes aldı. Son günlerde özellikle yüz yüze eğitimlerin başlanacağının açıklanmasından sonra kira fiyatları adete uçuşa geçti. Üniversite kentlerinde yeni eğitim dönemi öncesi kira fiyatları öğrencilerin bütçesini oldukça zorlayacak gibi görünüyor. KYK yurtları ile hem güvenli hem de ekonomik barınma imkanını yakalamak isteyen öğrenciler başvurulara başladı. Peki KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvurularının nasıl yapılacağı bir çok kişi tarafından merak ediliyor. KYK yurt başvurusu yapmak oldukça kolay. Başvurular bir kaç tık ile e-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru sırasında öğrenciler ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri dolduracaklar. Adaylar başvuru yaparken bilgilerini eksiksiz ve hatasıs doldurmalı.

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

KYK YURT BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bimnlere kişinin beklediği gelişmeyi duyurdu: Kasapoğlu KYK yurt başvuru sürelerini palaştı. Peki KYK yurt başvurularında son gün ne zaman?

"Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Huzurlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz."

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması.

KYK YURT BAŞVURUSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

1.Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız.

2.Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız.

3.Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, kimlik kartı / nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.

4.Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz.

5.Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

KYK NEDİR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.