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TIMETURK / GENEL / KYK yurdu internet kotası kaç GB oldu? Yurtlarda internet kotası arttı mı, 32 GB mı oldu?

KYK yurdu internet kotası kaç GB oldu? Yurtlarda internet kotası arttı mı, 32 GB mı oldu?

KYK yurdu internet kotası kaç GB oldu? Yurtlarda internet kotası arttı mı, 32 GB mı oldu? Yüzbinlerce öğrencinin kaldığı KYK yurtlarında internet kotalarıyla ilgili öğrencileri sevindirecek bir düzenleme yapıldı. Öğrenciler bir süredir internet kotalarının yükseltilmesini talep ediyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu öğrencilerin talebine olumlu yanıt verildiğini duyurdu. Kasapoğlu açıklamasında bahar döneminde yurtlarda internet kotasının 32 GB olacağını açıkladı.

46 Dakika Önce
2022-02-07 13:06:24
KYK yurdu internet kotası kaç GB oldu? Yurtlarda internet kotası arttı mı, 32 GB mı oldu?

KYK yurdu internet kotası kaç GB oldu? Yurtlarda internet kotası arttı mı? Yüzbinlerce öğrencinin kaldığı KYK yurtlarında internet kotalarıyla ilgili öğrencileri sevindirecek bir düzenleme yapıldı. Öğrenciler bir süredir internet kotalarının yükseltilmesini talep ediyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu öğrencilerin talebine olumlu yanıt verildiğini duyurdu. Kasapoğlu açıklamasında bahar döneminde yurtlarda internet kotasının 32 GB olacağını açıkladı.

Önceleri KYK yurtlarında internet hizmeti kotasızdı. Ancak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında KYK yurtlarında kalan öğrenciler internetin kotalı olduğunu öğrendi ve büyük bir şok yaşadı. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı devlet yurtlarında, öğrencilere kişi başı aylık 16 GB internet kotası uygulaması getirildi. Bu durumdan şikayetçi olan binlerce kişi kotanın yükseltilmesini talep ediyordu.

KYK yurdu internet kotası kaç GB oldu?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB'ye çıkarılacağını açıkladı.

Yurtlarda internet kotası arttı mı?

Devlet yurtlarında öğrencielere sunulan ücretsiz internetin kotası iki katı artırıldı. Yeni kota 16 GB'dan 32 GB'a çıkartıldı.

KYK nedir?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur. .

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