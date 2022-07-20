KYK kredi borçlarını ödeyenler ne olacak? KYK borç silme para iadesi olacak mı? KYK kredisi geriye dönük borç silme işlemi uygulanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından KYK kredi borçlarının gecikme enflasyon farklarının silineceğini açıklamıştı. Binlerce kişiyi sevindiren bu gelişmenin ardından borcunu daha önce ödeyenler bu kredi borç faizi silme işleminden yararlanıp yararlanmayacağını merak edip araştırmaya başladı.

KYK kredi borçlarını önceden ödeyenler ne olacak? KYK borç silme para iadesi olacak mı? KYK kredisi geriye dönük borç silme işlemi uygulanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından KYK kredi borçlarının gecikme enflasyon farklarının silineceğini açıklamıştı. Binlerce kişiyi sevindiren bu gelişmenin ardından borcunu daha önce ödeyenler bu kredi borç faizi silme işleminden yararlanıp yararlanmayacağını merak edip araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı'nda binlerce KYK kredi borçlusunu yakından ilgilendiren açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında "Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık. Nitekim haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarıma talimatlarımızı verdik, çalışmaları başlattık. Biraz önceki Kabine Toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak. Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz." dedi.

KYK kredi borçlarını ödeyenler ne olacak?

KYK gecikme faizi yada enflasyon farkının uygulanmasıyla binlerce KYK kredi borçlusu oldukça zor durumda kalmıştı. Bu duruma karşı hükümetten beklenen çalışma geldi. KYK kredi borçlarının faiz bölümün ödenmeyeceği borçluların sadece ana para ödemesi yapacağı açıklandı. Daha önce borçlarını faizli şekilde kapatan vatandaşlar da borç silme işleminin kendilerini kapsayıp kapsamadığını merak ediyor. Alınan bilgilere göre kredi borcu faizinin silinmesi geriye dönük işlemeyecek.

KYK kredisi geriye dönük borç silme işlemi uygulanacak mı?

KYK kredisi borcunu gecikme faizi ile birlikte ödeyenlere yönelik herhangi bir işlem uygulanmayacak. KYK kredisi borç silme kararı borcunu ödeyhenleri kapsamıyor.

KYK borç silme para iadesi olacak mı?

KYK kredi borcunu daha önceden faizli şekilde ödeyen vatandaşlar sosyal medayada duruma karşı tepki gösterdi ve bu uygulamanın kendilerini de kapsamasını talep etti.

KYK kredisi nedir?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Kimler KYK öğrenim kredisi alabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz. .