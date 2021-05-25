KYK kredi borç yapılandırma olacak mı? 2021 KYK borçları silinecek mi?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni borç yapılandırma çalışmalarında sona gelindi. Meclis'e sunulan yeni yapılandırma paketinden KYK öğrenim kredisi borcu olanların da yararlanması bekleniyor. Haberi alan mezun öğrenciler KYK kredi borç yapılandırma olacak mı, KYK borçları silinecek mi? gibi soruları sormaya başladı. Hükümetten 2021 yılında KYK kredi borçları konusunda çalışma yapmasını bekleyen milyonlarca kişinin istediği sonundan oluyor. AK Parti tarafından Meclis'e getirilen paket ile yıllardır KYK borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar KYK öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandırarak ödeyebilecek.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni borç yapılandırma çalışmalarında sona gelindi. Meclis'e sunulan yeni yapılandırma paketinden KYK öğrenim kredisi borcu olanların da yararlanması bekleniyor. Haberi alan mezun öğrenciler KYK kredi borç yapılandırma olacak mı, KYK borçları silinecek mi? gibi soruları sormaya başladı. Hükümetten 2021 yılında KYK kredi borçları konusunda çalışma yapmasını bekleyen milyonlarca kişinin istediği sonundan oluyor. AK Parti tarafından Meclis'e getirilen paket ile yıllardır KYK borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar KYK öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandırarak ödeyebilecek.

Eğitim hayatı boyunca milyonlarca kişinin aldığı öğrenim kredisi mezun olduktan sonra insanların önünde engel olarak duruyor. İş bulamayan ve atanamayan binlerce genç KYK kredi borçlarının altında günden güne ezilmeye başladı. Vatandaşlar bu konu ile ilgili hükümetten bir çalışma yapmasını bekliyordu. AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 15 maddelik yeni yapılandırma paketi ile KYK kredi borcu olanları sevinderecek bir gelişme yaşandı. AK Parti tarafından hazırlanan paket ile milyonlarca öürenim kredisi borcu olan kişi borçlarının büyük bir kısmından kurtulacak ve borçlarını ödeyebilecek.

KYK kredi borç yapılandırma olacak mı?

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu yeni yapılandırma paketi ile milyonlarca üniversite mezununun isteği yerine getiriliyor. Posta Gazetesi'nin haberine göre, tasarı ile Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) olan öğrenim ve katkı kredisi borçları da yapılandırmadan yararlanabilecek. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar kapsamda olacak.

KYK borçları silinecek mi?

Düzenleme ile KYK borçları silinmeyecek. KYK kredi borcu olan vatandaşların borçları yapılandırılacak ve ödeme kolaylığı sağlanacak. Yapılandırmada ne gibi avantajların olacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

Farkın yüzde 90'ı silinecek?

Yapılandırılan öğrenim kredisinin tamamı ilk taksit ödeme süresinde peşin yatırılırsa, anaparaya eklenecek enflasyon farkının sadece yüzde 10'u alınacak. Yani farkın yüzde 90'ı silinecek. Borç ikinci taksit süresinde kapatılırsa enflasyon farkının sadece yarısı tahsil edilecek. Örneğin, enflasyon farkı 1.000 lira çıkarsa peşinde sadece 100 lira artı anapara ödenecek. İkinci taksit süresinde ödenecek fark 500 lira olacak.

36 ayda ödeme imkanı sağlanacak

KYK borç yapılandırma fırsatından faydalanmak isteyenler ödemelerini 36 ayda yapabilir. Borç, ödemeleri 2 ayda bir olmak üzere 18 taksitte (36 ayda) kapatılabilecek. Taksit faizi, enflasyon farkı ile belirlenen borcu 6 taksitte kapatanlar için yüzde 4.5, 9 taksitte ödeyenler için yüzde 8.3, 12 taksitte yatıranlar için yüzde 10.5, 18 taksitte ödeyenler için de yüzde 15 olarak belirlenecek. Örneğin; anapara ve enflasyon farkı 5 bin liraysa 18 taksidi seçen 5 bin 750 lirayı 319 liralık taksitler halinde ödeyecek.

KYK yapılandırma başvuruları ne zaman yapılacak?

Düzenlemenin 1-2 hafta içinde hızla Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Yasa çıktıktan sonra yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. İlk taksit son ödeme günü 30 Eylül olarak belirlendi. Bu tarih günün şartlarına göre uzatılabilir. Yapılandırma anaparaya eklenen gecikme zammı ve faizinde indirim sağlıyor. Anaparada bir indirim söz konusu değil. Geciken dönem için aylık 0.35'lik Yİ-ÜFE oranı baz alınacak. Bu da daha önce aylık işletilen yüzde 1.40'lık gecikme faizinden çok daha düşük bir orana işaret ediyor.

KYK borç yapılandırma başvuruları nereye yapılacak?

KYK kredi borcu olan vatandaşlar KYK borç yapılandırma başvuruları nereye yapılacak sorusunu soruyor. İlgili yasa Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdikten sonra Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın ‘ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak.

KYK borç yapılandırma başvusu nasıl yapılır?

KYK borç yapılandırma başvurusu online de yapılabilir. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.