KYK burs ücretleri arttı mı? 2022 KYK bursu 1250 lira mı oldu? Ön lisans bursu ne kadar oldu? Burslara zam mı yapıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası gündeme dair çok kritik açıklamalar geldi. Rusya-Ukrayna savaşının ağırlıklı olarak görüşüldüğü toplantıdan öğrencileri sevindirecek de kararlar alındı. Erdoğan öğrenci burslarına zam yapıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından öğrenciler KYK bursuna zam gelip gelmediğini merak edip araştırmaya başladı.

KYK burs ücretleri arttı mı? 2022 KYK bursu 1250 lira mı oldu? Ön lisans bursu ne kadar oldu? Burslara zam mı yapıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası gündeme dair çok kritik açıklamalar geldi. Rusya-Ukrayna savaşının ağırlıklı olarak görüşüldüğü toplantıdan öğrencileri sevindirecek de kararlar alındı. Erdoğan öğrenci burslarına zam yapıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından öğrenciler KYK bursuna zam gelip gelmediğini merak edip araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapıldı. Toplantıda ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna savaşı konuşuldu. Kabine Toplantısı'ndan sonra kameralar karşısına geçen Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan öğreci bursları ile ilgili de detayları paylaştı. Burslarda artış oalcağını belirten Erdoğan'ın açıklamasından sonra pek çok kişi KYK bursaların da zam yapılıp yapılmadığını araştrmaya başladı.

KYK burs ücretleri arttı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada TÜBİTAK burslarının artırılacağını belirtti. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: "Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz. 750, 1250. Aynı şekilde başarı performanslarına göre bundan böyle TÜBİTAK'tan yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250 lira, doktora öğrencileri 5 bin 500 ile 7 bin 500 lira, doktora sonrası araştırmacılar ise 7 bin 500 ile 10 bin lira arasına kadar aylık burs alabileceklerdir. Mümkün olan en yüksek seviyeden yapmaya özen gösterdiğimiz bu iyileştirmelerin şimdiden öğrenci ve araştırmacılarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

2022 KYK bursu 1250 lira mı oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı burs artışları TÜBİTAK bursları için geçeerli olacak. .