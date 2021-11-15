KYK burs sonuçları 2021 sorgulama ekranı | KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

Son dakika: KYK burs sonuçları 2021 sorgulama ekranı | Yüz yüze eğitimler uzun aranın ardından üniversitelerde de başladı. Milyonlarca üniversiteli yeni eğitim öğretim yılı öncesinde masraflarının bir kısmını karşılayabilmek için burs başvuruları yaptı ve sonuçların açıklanmasını bekliyor. Türkiye'de en fazla burs KYK tarafından veriliyor. 2021-2022 dönemi için KYK burs başvurusu yapan öğrenciler KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt arıyor.

Son dakika: KYK burs sonuçları 2021 sorgulama ekranı | Yüz yüze eğitimler uzun aranın ardından üniversitelerde de başladı. Milyonlarca üniversiteli yeni eğitim öğretim yılı öncesinde masraflarının bir kısmını karşılayabilmek için burs başvuruları yaptı ve sonuçların açıklanmasını bekliyor. Türkiye'de en fazla burs KYK tarafından veriliyor. 2021-2022 dönemi için KYK burs başvurusu yapan öğrenciler KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt arıyor.

Milyonlarca öğrenci 6 eylül'de yüz yüze eğitime başladı. Üniversite öğrencileri de eğitimlerine yüz yüze olacak şekilde kaldığı yerden devam ediyor. Hayat pahalılığı nedeniyle eğitim masrraflarını karşılamaya zorlanan öğrenciler çeşitli burs başvuruları yaptı. Türkiye'de en fazla öğrenciye burs veren kurumların başında olan KYK bursuna da yüz binlerce kişi başvurdu ve sonuçların açıklanmasını bekliyor.

2021 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

2021 KYK burs başvuruları 5 Kasım Cuma günü başladı ve 10 Kasım'da sona erdi. KYK burs başvuru yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Geçtiğimiz sene yapılan burs başvuru dönemine bakıldığında başvurular 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. 2020 yılında KYK burs sonuçları ise sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. 2021 yılı KYK burs başvuru sonuçlarının da Aralık ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

KYK bursu ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor. Öğencilerin her ay başında T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.

KYK bursundan yararlanacak öğrenciler

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK bursundan yararlanamayacak olan öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

KYK bursunun kesilme sebepleri neler?

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

Burs nedir?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.