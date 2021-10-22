KYK burs başvurusu son dakika! KYK burs başvuruları başladı mı? KYK bursuna nereden başvuru yapılır?

KYK burs başvurusu son dakika! Binlerce üniversite öğrencisi KYK yurtlarına başvuru yapmak için sabırsızlanıyor. Artan hayat pahalılığı karşısında eğitimlerini maddi açıdan daha kolay devam ettirmek isteyen üniversite öğrencileri çeşitli burs olanaklarını araştırıp başvuru yaptı bile. KYK burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler KYK burs başvuruları başladı mı? KYK bursuna nereden başvuru yapılır? sorularına yanıt arıyor. İşte KYK burs başvurularının tahmini olarak başlayacağı tarih...

KYK burs başvurusu son dakika! Binlerce üniversite öğrencisi KYK yurtlarına başvuru yapmak için sabırsızlanıyor. Artan hayat pahalılığı karşısında eğitimlerini maddi açıdan daha kolay devam ettirmek isteyen üniversite öğrencileri çeşitli burs olanaklarını araştırıp başvuru yaptı bile. KYK burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler KYK burs başvuruları başladı mı? KYK bursuna nereden başvuru yapılır? sorularına yanıt arıyor. İşte KYK burs başvurularının tahmini olarak başlayacağı tarih...

Üniversite öğrencileri yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla eğitim gördükleri üniversitelere döndü. Yaşadıkları şehri terk eden yüz binlerce üniversite öğrencisi gittikleri şehirde eğitimlerini ekonomik açından daha rahat devam ettirebilmek için burs olanaklarını araştırıyor. KYK bursuna başvurmak için bekleyen binlerce üniversite öğrencisi sürekli KYK burs başvuruları başladı mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki KYK bursuna nereden başvuru yapılır?

KYK burs başvurusu son dakika!

KYK burs başvurlarının başlaması için tek bir süreç kaldı. YKS 2. ek yerleştirme sonuçları açıklandı. KYK burs başvurularının alınmaya başlanması için YKS 2. tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyordu. YKS 2. ek tercih sonuçları 22 Ekim'de açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla şimdi DGS ek tercih sonuçlarının açıklanması beklenecek.

2021 KYK burs başvuruları başladı mı?

Ancak KYK burs başvuruları henüz başlamadı. KYK burs başvurularının DGS ek tercih sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıt süresinin bitmesinden sonra başlayacağı tahmin ediliyor. KYK burs başvurularının 1 hafta içinde başlaması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamaları yakından takip edilmeli.

KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

Burs başvurularının da önümüzdeki haftalarda KYK e-Devlet uzantısı üzerinden başlaması bekleniyor. KYK burs başvuru ekranı için TIKLAYIN...

2021-2022 KYK bursu ne kadar?

2020 senesinde KYK burs ve kredileri üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora için ise bin 950 lira idi. 2021 yılında KYK burslarına zam yapılması gündemde.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.