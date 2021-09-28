Üniversitelerde yüz yüze eğitimler uzun sürenini ardından yeniden başladı. Okullarında ders başı yapan binlerce öğrenci 2021-2022 yılında KYK burs başvurularının başlamasını bekliyor. Burs alarak eğitimlerini maddi yönden daha kolay devam ettirmek isteyen yüz binlerce üniversite öğrencisi KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021-2022 yılında KYK burs başvurularına dair detaylar...

Üniversitelerde yüz yüze eğitimler uzun sürenini ardından yeniden başladı. Okullarında ders başı yapan binlerce öğrenci 2021-2022 yılında KYK burs başvurularının başlamasını bekliyor. Burs alarak eğitimlerini maddi yönden daha kolay devam ettirmek isteyen yüz binlerce üniversite öğrencisi KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021-2022 yılında KYK burs başvurularına dair detaylar...

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla binlerce öğrenci üniversitelere kayıtlarını tamamladı. Üniversitede kaydı olan öğrenciler de yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarındaki yerlerinin aldılar. Son aylarda market, pazar ve kiralık ev konusunda faihiş fiyat artışları yaşınıyor ve bu artışlar en çok öğrencinin belini büküyor. Ekonomik olarak biraz daha rahat öğrencilik geçirmek isteyen yüz binlerce öğrenci KYK burs başvurularının başlamasını bekliyor. Peki KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK bursu ne kadar olacak?

2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 KYK burs başvurularına dair henüz remi bir açıklama gelmedi. KYK burs başvuruları üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor. Yerleştirme döneminin kalmadığı zamanda öğrenciler için KYK burs başvurusu açılacaktır. 2021-2022 eğitim öğretim yılında KYK burs başvurularının Ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK Destek hesabı, "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz.

2021-2022 KYK bursu ne kadar olacak?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğrencilere verilecek KYK burslarının ne kadar olacağı bir çok öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki 2021-2022 KYK bursu ne kadar olacak? 2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğrenci burslarına zam gelme ihtimali yüksek.

Burs nedir?

Burs, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak verilen maddi yardım ve destektir.

Burslar özellikle öğrencilere verilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kişilere de verilmektedir. Hiçbir resmî ve özel kurum ve kuruluşun burs verme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte gerçek ya da tüzel kişilerin isteğine bağlı olarak verilir.

İslam'daki zekat uygulamasına benzer ve uygun bir uygulama olup toplumsal dayanışmayı sağlayan bir yardımdır. Toplumda dayanışmayı arttırdığı gibi verilen Fulbright bursu gibi uluslararası burslarla bu dayanışma ve kardeşlik toplumlararası bir durum alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.