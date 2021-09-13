KYK burs başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman açıklanır? Üniversitelerde yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla binlerce kişi üniversitelerde eğitime başlamak için gün sayıyor. Üniversiteye başlayacak olan adaylar eğitimlerini daha kolay idame ettirebilmek için çeşitli kurumlara burs başvurusu yapmaya başladı. YKK burs başvurularına başvurmak isteyenler KYK burs başvuruları başladı mı? sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

KYK burs başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman açıklanır? Üniversitelerde yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla binlerce kişi üniversitelerde eğitime başlamak için gün sayıyor. Üniversiteye başlayacak olan adaylar eğitimlerini daha kolay idame ettirebilmek için çeşitli kurumlara burs başvurusu yapmaya başladı. YKK burs başvurularına başvurmak isteyenler KYK burs başvuruları başladı mı? sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu üniversiteye giden binlerce öğrenciye burs ve kredi veriyor. Burs alarak eğitimlerini daha kolay idame ettirmek isteyen öğrenciler KYK'nın burs başvurularının açılmasını bekliyor. KYK burs başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman açıklanır?

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs başvurularının başlayp başlamadığıı binlerce kişi merak ediyor. KYK burs ve kredi başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. KYK burs başvuruları henüz başlamadı. KYK yurt başuruları ile ilgili YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvurları bir kaç dakika içined e-devlet üzerinden yapılacak. E-devlet sistemi üzerinden KYK sayfasına giderek burs başvurusu yapabilirsiniz.

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

KYK BURSUNU KİMLER ALIR?

Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez), Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

BURS NEDİR?

Burs, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak verilen maddi yardım ve destektir.

Burslar özellikle öğrencilere verilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kişilere de verilmektedir. Hiçbir resmî ve özel kurum ve kuruluşun burs verme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte gerçek ya da tüzel kişilerin isteğine bağlı olarak verilir.

İslam'daki zekat uygulamasına benzer ve uygun bir uygulama olup toplumsal dayanışmayı sağlayan bir yardımdır. Toplumda dayanışmayı arttırdığı gibi verilen Fulbright bursu gibi uluslararası burslarla bu dayanışma ve kardeşlik toplumlararası bir durum alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.