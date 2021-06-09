KYK borç yapılandırma başvurusu nereden yapılır? KYK borunun ne kadarı silinecek?

KYK borç yapılandırma başvurusu nereden yapılır? Devlete borcu olan milyonlarca kişi için yeni bir borç yapılandırma fırsatı geldi. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile KYK borçlarının yapılandırılması da mümkün olacak. Peki KY borcunun ne kadarı silinecek? KYK kredi borcu olan binlerce kişi YK borç yapılandırması nasıl yapılır ve nereye yapılır sorularına yanıt arıyor. İşte KYK borç yapılandırmaya dair detaylar...

KYK borç yapılandırma başvurusu nereden yapılır? Devlete borcu olan milyonlarca kişi için yeni bir borç yapılandırma fırsatı geldi. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile KYK borçlarının yapılandırılması da mümkün olacak. Peki KY borcunun ne kadarı silinecek? KYK kredi borcu olan binlerce kişi YK borç yapılandırması nasıl yapılır ve nereye yapılır sorularına yanıt arıyor. İşte KYK borç yapılandırmaya dair detaylar...

Eğitim hayatında KYK kredisi alan binlerce kişi okul bittiği zaman aldıkları borcu ödeyememenin verdiği yük ile yaşıyordu. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında KYK kredi borcu olanlar bu borçlarından kurtulabilecek. Yeni borç yapılandırma fırsatı kapsamında binlerce KYK borcu olan kişi borçlarını yapılandırarak faiz yükünden kurtulacak ve geniş taksit aaralığıyla borçlarını kolayca ödeyebilecek. KYK borç yapılandırma başvurusu nereden yapılır?

KYK borç yapılandırma başvurusu nereden yapılır?

KYK kredi borcu olanlar KYK borç yapılandırma başvurusu nereden yapılır? sorusuna yanıt arıyor. KYK borç yapılandırılması için başvvurular hem online hem de şahsen yapılabilecek. Borçlular online olarak Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın ‘ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak. Ya da doğrudan vergi dairelerine giderek KYK yapılandırma için şahsen başvurabilirler.

KYK borç yapılandırmada taksit var mı?

Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak. KYK borç yapılandırma fırsatından faydalanmak isteyenler ödemelerini 36 ayda yapabilir. Borç, ödemeleri 2 ayda bir olmak üzere 18 taksitte (36 ayda) kapatılabilecek. Taksit faizi, enflasyon farkı ile belirlenen borcu 6 taksitte kapatanlar için yüzde 4.5, 9 taksitte ödeyenler için yüzde 8.3, 12 taksitte yatıranlar için yüzde 10.5, 18 taksitte ödeyenler için de yüzde 15 olarak belirlenecek. Örneğin; anapara ve enflasyon farkı 5 bin liraysa 18 taksidi seçen 5 bin 750 lirayı 319 liralık taksitler halinde ödeyecek.

2021 Borç yapılandırma hangi borçları kapsıyor

2021 yılında milyonlarca kişinin faydalanmasının beklendiği borç yapılandırması birçok alanda borcu olan vatandaşları kapsıyor.

* Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

* 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi hariç tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

* Yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, idari para cezaları,

* Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer'i amme alacakları; işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

* Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, SGK'ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar,

* Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

* 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

* Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

* İşlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

* İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

* İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önce olduğu halde düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer'i amme alacakları.

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