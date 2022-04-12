DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
NATO’nun doğu kanadında kritik gelişme
Kuzugöbeği mantarı nedir? Kuzugöbeği mantarı nerede yetişir? Kuzugöbeği mantarı faydaları nelerdir
Hatay iftar çadırı 2022 | Hatay'da iftar çadırı nerede var? Hatay iftar (Ramazan) çadırı nerelerde, hangi mahallede kuruldu?
Aylan Tantuni, Lezzetini Yurt Dışına Taşıyor
Hastane kaçta açılır, kaçta kapanır? Hastaneler kaçta öğle arasına giriyor? Hastane saatleri
ABD Mart enflasyonu kaç? ABD'de yıllık enflasyon kaç oldu? ABD EFE-TÜFE oranı yüzde kaç?
5 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi
Kan yutmak orucu bozar mı? Kan yutarsan oruç bozulur mu? Diş kanaması orucu bozar mı?
New York metrosunda silahlı saldırı; en az 5 ölü
Yunanistan'dan doğal gaz açıklaması
A Milli Erkek Basketbol takımı Başantrenörü Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman Anadolu Efes'ten ayrıldı mı ?
Kinder kimin? Kinder sürpriz yumurta hangi ülkeye ait? Kinder yumurta neden ve ne zaman üretildi?
Vip Tower En İyi Çıkış Yapan İnşaat Firması ödülünün sahibi oldu
Almanya'da göçmen kökenlilerin sayısı artıyor; Türkiye birinci

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

BURSA

19:46

04:55
19:46
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:30

04:40
19:30
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:13

04:24
19:13
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:56

04:07
18:56
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:44

04:03
18:44
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

ANKARA

19:30

04:40
SAHUR
19:30
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Kuzugöbeği mantarı nedir? Kuzugöbeği mantarı nerede yetişir? Kuzugöbeği mantarı faydaları nelerdir

Kuzugöbeği mantarı nedir? Kuzugöbeği mantarı nerede yetişir? Kuzugöbeği mantarı faydaları nelerdir

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünce örtü altında kuzugöbeği mantarı yetiştirildi. Kuzugöbeği ülkemizde popüler bir mantar çeşididir ve birçok şekilde tüketilmektedir. Peki, Kuzugöbeği mantarı nedir? Kuzugöbeği mantarı nerede yetişir? Kuzugöbeği mantarı faydaları nelerdir

20 Dakika Önce
2022-04-12 17:49:03
Kuzugöbeği mantarı nedir? Kuzugöbeği mantarı nerede yetişir? Kuzugöbeği mantarı faydaları nelerdir

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) bağlı enstitü, mantarların ekonomik değerinden üreticinin faydalanması için proje başlattı. Enstitünün seralarında yetiştirilmeye başlanan kuzugöbeği mantarı, bir ayda hasat edilecek seviyeye ulaştı.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş, gazetecilere, tarımsal ürünlerin sayısını ve çiftçilerin kazancını arttırmak için çok sayıda araştırma yaptıklarını söyledi.

Doğadan toplanan mantarların kültür çalışmasıyla örtü altında ekildiğini ifade eden Keleş, "Kuzugöbeği çok değerli bir mantar. Özellikle Fransız mutfağının vazgeçilmezlerinden. Kuzugöbeğinin yer aldığı Fransız yemekleri 4-5 katına fiyatla satılmaktadır çünkü kuzugöbeği aynı zamanda şifa kaynağı olarak bilinmektedir." dedi.

Keleş, mantarın yetiştiricisine ciddi gelir sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Kuzugöbeği mantarının üretiminde, dekarda 300-700 kilogram rekolte hedefliyoruz. Yaş kuzugöbeği mantarının kilogramının 400 liradan satıldığını düşünecek olursak müthiş bir gelir elde ediliyor. Dekara 120-280 bin lira gelir elde etme olanağı sunmaktadır. Mantarın kurusunun kilogramı da yaklaşık 3 bin liradan satılabiliyor. Kuzugöbeğinin kültüre alınması projemiz sayesinde ilk kez doğa değil de serada yetiştiriciliğini yapıyoruz. Dünyada bazı ülkelerde yetiştiriciliği yapılıyor ama Türkiye'de bu çalışma bir ilk." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş