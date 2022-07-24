Kuzu kulağının faydaları nelerdir? Kuzu kulağı nerede yetişir, zayıflatır mı?

Yemeklerimize verdiği lezzeti ile bilinen kuzu kulağı bitkisi halk arasında ekşi ot, ekşi kulak olarak anılmaktadır.

Ekşimsi bir tadı olunan kuzu kulağı oldukça lezzetli bir bitkidir. Bu bitkinin yemeklere verdiği tadının yanı sıra sağlığa olan faydaları da saymakla bitmez. Kuzu kulağının faydaları ve zararları neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…

Gündelik hayatımızda en çok tükettiğimiz besinlerden kuzu kulağını genelde sofralarda salata hazırlarken kullanılır veya pişirilerek yemeğini de yapabilirsiniz

Kuzu Kulağıbitkisi Anadolu'da kalkerli topraklarda daha çok yetişmeye müsaittir.

Kuzu kulağı ülkemizde ise genellikle Tokat ve çevresinde daha çok bulunmaktadır.Şifa deposu olunan kuzu kulağı bitkisinin içeriğinde oldukça fazla A, B ve C vitaminleri mevcuttur.Ayrıca bunun yanı sıra demir, fosfor olmak üzere birçok mineral de içeriğinde bulundurmaktadır. Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler Kuzu kulağı zayıflatır mı?Sorusunun cevabını araştırmakta. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde yer almakta.

KUZU KULAĞI FAYDALARI NELER?

Kuzu kulağının içerdiği C vitamini sayesinde güçlü antioksidan özelliği ile vücudu dışarıdan gelen zararlı maddelere karşı korumaktadır.

Doğal bir ateş düşürücüdür.

Kan şekerini dengeler.

Vücuttaki güneş yanıklarına iyi gelmektedir.

Grip ve nezle gibi hastalıkları iyileştiriyor.

Kansızlık sorununu gideriyor.

bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

KUZU KULAĞI ZARARI NEDİR?

Romatizma ve böbrek hastaları kuzu kulağını tüketmemeleri gerekmektedir.

Kuzu kulağı bitkisinin içeriğinde çokça asit olduğundan dolayı gastrit ve mide ülseri olan hastalarında kuzu kulağını tüketmeleri tavsiye edilmez.

KUZU KULAĞI ZAYIFLATIR MI?

Diyet yapanlar tarafından en çok merak edilenler arasında kuzu kulağının zayıflamaya yardımcı etkisi olup olmadığıdır. Kuzu Kulağının kalorisi ve besin değeri 26 gramdır. Bu mucizevi bitki içeriğinde bulunan minareller sayesinde kolay bir şekilde kilo vermenizi sağlamaktadır. .