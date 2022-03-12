Kuzey Marmara yolu kapalı mı? Kuzey Marmara Ankara yönü neden kapalı? 12 Mart Kuzey Marmara yolu açıldı mı? Yoğun kar yağışı nedeniyle trafik kazaları haberleri de ne yazık ki sıkça gelmeye başladı. Kuzey Marmara Yolunun Arnavutköy mevkiinde 4 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası Ankara yönüne trafik akışı durdu. Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.

Kuzey Marmara yolu kapalı mı? Kuzey Marmara Ankara yönü neden kapalı? 12 Mart Kuzey Marmara yolu açıldı mı? Yoğun kar yağışı nedeniyle trafik kazaları haberleri de ne yazık ki sıkça gelmeye başladı. Kuzey Marmara Yolunun Arnavutköy mevkiinde 4 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası Ankara yönüne trafik akışı durdu. Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışlarının başladığı İstanbul'da trafik kazaları da ne yazık ki yaşanıyor. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kuzey Marmara yolu kapalı mı?

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kar yağışları nedeniyle meydana gelen kaza sonrası Ankara yönüne trafik akışı durdu.

12 Mart Kuzey Marmara yolu açıldı mı?

Kaza sonrası ekiplerin bölgede yoğun çalışması devam ediyor. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye ayrıca sağlık ekipleri de ulaştırıldı. Yola çıkmak isteyen vatandaşlarımız Karayollarından yol durumu hakkında bilgi alarak yola öyle çıkmalarında fayda var. .