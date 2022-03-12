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TIMETURK / GENEL / Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 4 tır birbirine girdi

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 4 tır birbirine girdi

Kuzey Marmara Otoylu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, otoyol Ankara istikametine kapandı.

3 Saat Önce
2022-03-12 12:22:47
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 4 tır birbirine girdi

Kar yağışının etkili olduğu Arnavutköy mevkisinde 4 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede Ankara yönüne trafik akışı sağlanamıyor. .

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