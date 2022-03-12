Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 4 tır birbirine girdi
Kuzey Marmara Otoylu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, otoyol Ankara istikametine kapandı.
2022-03-12 12:22:47
Kar yağışının etkili olduğu Arnavutköy mevkisinde 4 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede Ankara yönüne trafik akışı sağlanamıyor. .
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