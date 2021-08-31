Kütahya ve Afyonkarahisar'da depremin şiddeti kaç? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kütahya ve çevresinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremden sonra depremin şiddetine dair açıklamada bulundu. Kandilli depremin büyüklüğünün 4.9 olduğunu, AFAD ise depremin şiddetinin 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Kütahya ve Afyonkarahisar'da depremin şiddeti kaç? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kütahya ve çevresinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremden sonra depremin şiddetine dair açıklamada bulundu. Kandilli depremin büyüklüğünün 4.9 olduğunu, AFAD ise depremin şiddetinin 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Kütahya ve Afyonkarahisar'da depremin büyüklüğü kaç?

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olduğunu ve depremin büyüklüğünün 4.9 olduğunu duyurdu. AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7,16 kilometre olarak açıklandı.

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

Dünya yüzeyinde gerçekleşen depremler kendilerini bazen sallantı bazen de yer değiştirme şeklinde göstermektedir. Bazen yeryüzüne yakın bir noktada güçlü bir deprem gerçekleştiğinde tsunamiye sebep olabilir. Bu sarsıntılar ayrıca toprak kayması ve volkanik aktiviteleri de tetikleyebilir.

Genel olarak deprem sözcüğü herhangi bir sismik olayın -Doğal bir fenomen olarak gerçekleşmiş veya insanların sebebiyet verdiği- ürettiği sismik dalgaları adlandırmak için kullanılır. Depremler genellikle kırıkların (fay hatları) çatlamasıyla oluşur. Bunun yanı sıra volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer testler sonucunda da deprem gerçekleşebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.