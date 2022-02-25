DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Fransa, Manş Denizi'nde bir Rus gemisine el koydu
Kremlin: Rus ordusu ilerlemeye devam edecek
Afganistan'da devlet üniversiteleri eğitime başladı
Rusya’da Twitter'a engel
Çin'den 5 maddelik 'Ukrayna' açıklaması!
Manchester United - Watford maçını canlı izle! Canlı
Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme
Ukrayna'dan ölü/esir Rus askerlerin ailelerine özel hat
Peterborough - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI
Ertuğrul Özkök: Bana dönek diyorlar, evet döneğim
'Allah'a verilen sözler bozulursa Allah düşman musallat eder'
Saldırı tehdidine rağmen Kiev meydanında nöbette
Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya flaş çağrı
Azerbaycanlı anne ve 2 çocuğu Rus saldırısında hayatını kaybetti
Melih Gökçek, Stephen Hawking’in balmumu heykeliyle konuştu: Nasıl öbür taraf?

TIMETURK / GENEL / Kütahya hava durumu (25 Şubat-24 Mart)

Kütahya hava durumu (25 Şubat-24 Mart)

Kış mevsimine girdiğimizden dolayı Türkiye’nin birçok şehrinde kar ve yağmur etkili olmaya başladı. Vatandaşlar evden çıkmadan önce herhangi bir yere giderken olumsuz hava şartlarıyla karşılaşmamak için oturduğu yerin hava durumu araştırmakta. Peki, Kütahya’da hava durumu nasıl?

23 Saat Önce
2022-02-25 17:57:06
Kütahya hava durumu (25 Şubat-24 Mart)

Kütahya'da bugün hava güneşli mi? Kütahya'ya ne zaman kar yağacak? Kütahya'ya yağmur ne zaman yağacak? Kütahya'da hava kaç derece? Soruları Kütahya'da oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Kütahya hava durumu

25 Şub Cum

Yer yer kar yağışı, açık hava

-2°

26 Şub Cmt

Çok bulutlu

27 Şub Paz

Yağmurlu ve açık hava

28 Şub Pzt

Yer yer yoğun yağmurlu, açık hava

1 Mar Sal

Çok bulutlu

2 Mar Çar

Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali

-3°

3 Mar Per

Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali

-2°

4 Mar Cum

Soğuk hava ısınmaya başlıyor

-3°

5 Mar Cmt

Yer yer güneşli, ardından hava bulutlanıyor

-7°

6 Mar Paz

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

-7°

7 Mar Pzt

Çok bulutlu

-2°

8 Mar Sal

Aralıklı yağış

-1°

9 Mar Çar

Yağmur

-2°

10 Mar Per

Bulutlu

-1°

11 Mar Cum

Çok Bulutlu

11°

12 Mar Cmt

Bazı yüzeylerde donan yağmur

13 Mar Paz

Çok bulutlu

-2°

14 Mar Pzt

Bulutlu

-2°

15 Mar Sal

Çok bulutlu

-2°

16 Mar Çar

Kar ve yağmur karışımı

-2°

17 Mar Per

Çok bulutlu

-4°

18 Mar Cum

Bulutlu

-2°

19 Mar Cmt

Bulutlu

-1°

20 Mar Paz

Çok bulutlu

-2°

21 Mar Pzt

Bulutlu

-3°

22 Mar Sal

Bulutlu

-2°

23 Mar Çar

Çok bulutlu

11°

-1°

24 Mar Per

Sağanak Yağışlar

12°

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş