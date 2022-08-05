Kütahya Haftalık Namaz Vakti Nedir? Kütahya Aylık Ezan Vakitleri

Zengin tarihi ve doğal güzelliği ile görülmeye değer şehirlerden Kütahya, Türkiye'nin Ege Bölgesinde yer alan eşsiz şehirlerdendir. Lezzetli mutfağı, meşhur porselenleri ile ünlü olan Kütahya aylık ve haftalık ezan vakitlerinin neler olduğu hakkında merak edilen detaylara değineceğiz. İşte tüm detaylar…