Kütahya'da korkutan deprem

AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 14.04'te ve 7,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

​Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Altıntaş ilçesi Aydınlar köyü, büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı depremin Ankara, Eskişehir, Afyon gibi komşu şehirlerde de hissedildiğine dair mesajlar paylaştı.

ÇATAKLI: OLUMSUZ BİR İHBAR ULAŞMADI



İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Çataklı, paylaşımında "Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık da, depremle ilgili "5-6 saniye sürdü, olumsuz bir durum yok" açıklamasını yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.