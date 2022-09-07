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TIMETURK / GENEL / Kütahya’da Bugün Hava Nasıl? Kütahya Hava Durumu

Kütahya’da Bugün Hava Nasıl? Kütahya Hava Durumu

Kütahya’da bugün hava nasıl? Kütahya hafta sonu hava durumu nedir? Yağmur bekleniyor mu? Sorularının cevaplarına haberimizde değineceğiz. İşte Kütahya hava durumu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

2 Saat Önce
2022-09-07 18:06:33
Kütahya’da Bugün Hava Nasıl? Kütahya Hava Durumu

Kütahya Hava Durumu 7 Günlük

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

14 Eyl Çar

Zaman zaman bulutlu

Yağış Oranı 25

18°

15 Eyl Per

Bulutlu

Yağış Oranı 25

19°

16 Eyl Cum

Aralıklı görünen güneş Saatlik

Yağış Oranı 1

22°

17 Eyl Cmt

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 2

25°

11°

18 Eyl Paz

Aralıklı görünen güneş

Yağış Oranı 4

25°

12°

19 Eyl Pzt

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 0

24°

12°

20 Eyl Sal

Güneşli

Yağış Oranı 0

23°

11°

Kütahya Hava Durumu 15 Günlük

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

14 Eyl Çar

Zaman zaman bulutlu

Yağış Oranı 25

18°

15 Eyl Per

Bulutlu

Yağış Oranı 25

19°

16 Eyl Cum

aralıklı güneş

Yağış Oranı 1

22°

17 Eyl Cmt

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 2

25°

11°

18 Eyl Paz

Aralıklı güneş

Yağış Oranı 4

25°

12°

19 Eyl Pzt

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 0

24°

12°

20 Eyl Sal

Güneşli

Yağış Oranı 0

23°

11°

21 Eyl Çar

Çok Bulutlu

Yağış Oranı 25

22°

10°

22 Eyl Per

Güneşli

Yağış Oranı 5

24°

10°

23 Eyl Cum

Güneşli

Yağış Oranı 20

25°

10°

24 Eyl Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 20

24°

25 Eyl Paz

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 10

25°

10°

26 Eyl Pzt

Çok Bulutlu

Yağış Oranı 25

24°

10°

27 Eyl Sal

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 10

24°

10°

28 Eyl Çar

Güneşli

Yağış Oranı 10

24°

10°

.

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