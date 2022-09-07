Kütahya’da Bugün Hava Nasıl? Kütahya Hava Durumu
Kütahya’da bugün hava nasıl? Kütahya hafta sonu hava durumu nedir? Yağmur bekleniyor mu? Sorularının cevaplarına haberimizde değineceğiz. İşte Kütahya hava durumu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…
2022-09-07 18:06:33
Kütahya Hava Durumu 7 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
14 Eyl Çar
|
Zaman zaman bulutlu
|
Yağış Oranı 25
|
18°
|
6°
|
15 Eyl Per
|
Bulutlu
|
Yağış Oranı 25
|
19°
|
5°
|
16 Eyl Cum
|
Aralıklı görünen güneş Saatlik
|
Yağış Oranı 1
|
22°
|
9°
|
17 Eyl Cmt
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 2
|
25°
|
11°
|
18 Eyl Paz
|
Aralıklı görünen güneş
|
Yağış Oranı 4
|
25°
|
12°
|
19 Eyl Pzt
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
24°
|
12°
|
20 Eyl Sal
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
23°
|
11°
Kütahya Hava Durumu 15 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
14 Eyl Çar
|
Zaman zaman bulutlu
|
Yağış Oranı 25
|
18°
|
6°
|
15 Eyl Per
|
Bulutlu
|
Yağış Oranı 25
|
19°
|
5°
|
16 Eyl Cum
|
aralıklı güneş
|
Yağış Oranı 1
|
22°
|
9°
|
17 Eyl Cmt
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 2
|
25°
|
11°
|
18 Eyl Paz
|
Aralıklı güneş
|
Yağış Oranı 4
|
25°
|
12°
|
19 Eyl Pzt
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
24°
|
12°
|
20 Eyl Sal
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
23°
|
11°
|
21 Eyl Çar
|
Çok Bulutlu
|
Yağış Oranı 25
|
22°
|
10°
|
22 Eyl Per
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 5
|
24°
|
10°
|
23 Eyl Cum
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 20
|
25°
|
10°
|
24 Eyl Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 20
|
24°
|
9°
|
25 Eyl Paz
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 10
|
25°
|
10°
|
26 Eyl Pzt
|
Çok Bulutlu
|
Yağış Oranı 25
|
24°
|
10°
|
27 Eyl Sal
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 10
|
24°
|
10°
|
28 Eyl Çar
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 10
|
24°
|
10°
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