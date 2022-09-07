Kütahya’da Bugün Hava Nasıl? Kütahya Hava Durumu

Kütahya’da bugün hava nasıl? Kütahya hafta sonu hava durumu nedir? Yağmur bekleniyor mu? Sorularının cevaplarına haberimizde değineceğiz. İşte Kütahya hava durumu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…