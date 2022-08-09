Kütahya’da Bugün Hava Nasıl? 15 Günlük Hava Durumu

Kütahya’da bugün hava nasıl? Kütahya hava durumu nedir? Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümü'nde yer alan Kütahya binlerce yıllık tarihi ile birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış illerdendir. Meşhur Kütahya porselenleri ile ünlü olan şehir hakkında vatandaşlar hava durumunu merak etmekte. Sizler için Kütahya hava durumu hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar...