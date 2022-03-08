Kusunca oruç bozulur mu? Kusmak orucu bozar mı?

Kusmanın orucu bozup bozmadığı sorusu oruç tutanların en çok araştırdığı konulardan biri oldu. vatandaşlar, istifra etme sonucu oruçlarının bozulup bozulmayacağı konusunda emin olmak istiyorlar. İşte Diyanet’ten kusmak orucu bozar mı sorusuna açıklama.

Oruçluyken mide sorunları yaşayan ve istifra eden vatandaşlar, geçirdikleri rahatsızlıklardan dolayı kusmuş olmalarının oruçlarını bozup bozmadıkları konusunda şüphe ediyorlar. İstifra etmek(kusmak) orucu bozar mı sorusuna işte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı…

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir. Kişinin kendi zorlamasıyla gelen ağız dolusu kusuntu orucu bozar. .