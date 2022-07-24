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TIMETURK / GENEL / Kusmaya ne iyi gelir? Kusmayı ne keser, nasıl geçer?

Kusmaya ne iyi gelir? Kusmayı ne keser, nasıl geçer?

Toplumda yaygın olarak görülen sağlık sorunlarından biri kusmadır.Mide bulantısının ardından meydana gelen kusmanın birçok sebebi vardır,birçok hastalığın habercisidir.

1 Saat Önce
2022-07-24 14:38:04
Kusmaya ne iyi gelir? Kusmayı ne keser, nasıl geçer?

Kusma neden olur? Kusma nasıl geçer? İshal ve kusmaya ne iyi gelir?Çocuklarda kusmaya ne iyi gelir? Bu gibi soruların yanıtına değinelim... İşte merak edilen tüm detaylar…

KUSMAYA NE İYİ GELİR?

  • Bol bol sıvı tüketmemiz gerekir.
  • Nane çiğneyin veya nane çayı için.
  • Bol bol yoğurt tüketin.
  • Türk kahvesi için
  • Bir bardak suya limon atarak tüketebilirsiniz.
  • Bir bardak ılık suyun içine bir çay kaşığı tarçın atıp karıştırarak tüketebilirsiniz.
  • Haşlanmış patates tüketin
  • Sıcak bir çorba için.

KUSMA NEDEN OLUR?

Kusma neden olur?Kusmanın birçok sebebi vardır.Kusma sağlık sorunun neden olduğunu bulmak için öncelikle rahatsızlığa neyin sebep olduğu bulunur. Kusmanın nedenleri arasında; strese bağlı kusma,hastalığa bağlı kusma veya yediğimiz bir yemek sonrası kusmaya neden olabilmekte.

ÇOCUKLARDA GENELLİKLE GÖRÜLEN KUSMA SEBEPLERİ

Çocuklarda kusma neden olur? Çocuk ve bebeklerde sıkça görülen kusmanın nedenlerinin başında; mide ve bağırsakta meydana gelen enfeksiyonel rahatsızlıklar neden olabilmekte. Ayrıca kusmaya neden olan bir diğer durumlar şu şekildedir;

  • Solunum yolu enfeksiyonları
  • Zehirlenme
  • İshal
  • Reflü
  • Sindirim sistemi sorunları
  • Psikolojik olarak
  • Süt alerjisi
  • Boğaz ve bağırsak enfeksiyonları
  • Midenin aşırı dolması
  • Tümör veya travmadan dolayı olan beyin ve sinirle igili durumda
  • Yanlış beslenme sonucu

ÇOCUKLARDA KUSMAYA NE İYİ GELİR?

Çocuklarda kusma olayı çok fazla görülür.Çocuklarda meydana gelen kusma durumuna iyi gelenler şu şekildedir;

  • Kusma sonucu mideyi bir süre boş bırakmak gerekir. Çocuk rahatladıktan sonra,
  • Kusma sonucu sıvı kaybı olduğu için azar azar su içiriniz,
  • Çocuğunuzun dinlenmesini sağlayın
  • Kraker,bisküvi,muz ve patates püresi gibi hafif yiyecekler veriniz
  • Nane limon karışımı yapıp içiriniz
.
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