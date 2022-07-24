Kusmaya ne iyi gelir? Kusmayı ne keser, nasıl geçer?
Toplumda yaygın olarak görülen sağlık sorunlarından biri kusmadır.Mide bulantısının ardından meydana gelen kusmanın birçok sebebi vardır,birçok hastalığın habercisidir.
2022-07-24 14:38:04
Kusma neden olur? Kusma nasıl geçer? İshal ve kusmaya ne iyi gelir?Çocuklarda kusmaya ne iyi gelir? Bu gibi soruların yanıtına değinelim... İşte merak edilen tüm detaylar…
KUSMAYA NE İYİ GELİR?
- Bol bol sıvı tüketmemiz gerekir.
- Nane çiğneyin veya nane çayı için.
- Bol bol yoğurt tüketin.
- Türk kahvesi için
- Bir bardak suya limon atarak tüketebilirsiniz.
- Bir bardak ılık suyun içine bir çay kaşığı tarçın atıp karıştırarak tüketebilirsiniz.
- Haşlanmış patates tüketin
- Sıcak bir çorba için.
KUSMA NEDEN OLUR?
Kusma neden olur?Kusmanın birçok sebebi vardır.Kusma sağlık sorunun neden olduğunu bulmak için öncelikle rahatsızlığa neyin sebep olduğu bulunur. Kusmanın nedenleri arasında; strese bağlı kusma,hastalığa bağlı kusma veya yediğimiz bir yemek sonrası kusmaya neden olabilmekte.
ÇOCUKLARDA GENELLİKLE GÖRÜLEN KUSMA SEBEPLERİ
Çocuklarda kusma neden olur? Çocuk ve bebeklerde sıkça görülen kusmanın nedenlerinin başında; mide ve bağırsakta meydana gelen enfeksiyonel rahatsızlıklar neden olabilmekte. Ayrıca kusmaya neden olan bir diğer durumlar şu şekildedir;
- Solunum yolu enfeksiyonları
- Zehirlenme
- İshal
- Reflü
- Sindirim sistemi sorunları
- Psikolojik olarak
- Süt alerjisi
- Boğaz ve bağırsak enfeksiyonları
- Midenin aşırı dolması
- Tümör veya travmadan dolayı olan beyin ve sinirle igili durumda
- Yanlış beslenme sonucu
ÇOCUKLARDA KUSMAYA NE İYİ GELİR?
Çocuklarda kusma olayı çok fazla görülür.Çocuklarda meydana gelen kusma durumuna iyi gelenler şu şekildedir;
- Kusma sonucu mideyi bir süre boş bırakmak gerekir. Çocuk rahatladıktan sonra,
- Kusma sonucu sıvı kaybı olduğu için azar azar su içiriniz,
- Çocuğunuzun dinlenmesini sağlayın
- Kraker,bisküvi,muz ve patates püresi gibi hafif yiyecekler veriniz
- Nane limon karışımı yapıp içiriniz
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