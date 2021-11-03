Kuşburnu çayını fazla tüketirseniz...

Kuşburnu yüzyıllardır doğal ilaç olarak kullanılan bir meyvedir. Özellikle kış mevsiminde mevsimsel hastalıklardan korunmak için kullanılan kuşburnu, vücuda birçok fayda sağlamaktadır. Peki kuşburnu nedir? Kuşburnunun vücudumuza faydaları neler? Kuşburnu çayı nasıl hazırlanır? Kuşburnunun vücuda herhangi bir zararı var mı? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde...



Kırmızıdan turuncuya giden bir renge sahip kuşburnunun bazı türleri mordan siyaha da değişmektedir. Gül familyasından olan kuşburnu ılıman iklimlerde yetişir. Anavatanı Türkiye olan kuşburnu yaygın olarak Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara Bölgeleri'nde yetişir.

Kuşburnunun besin değeri nedir?

Bir kase kuşburnu 200 kalori içerir. Ayrıca 2 g protein, 0.5 g yağ, 48 g karbonhidrat, 30 g lif, 3 g şeker, 215 mg kalsiyum, 1.35 mg demir, 88 mg magnezyum, 77 mg fosfor, 545 mg potasyum, 541 mg C vitamini, 5518 iu A vitamini, 7.5 mg E vitamini içerir.

Kuşburnu portakaldan 60 kat fazla C vitamini içerir.

Kuşburnunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Kuşburnu bilinen en güçlü antioksidan meyvelerdendir ve bu sayede vücutta serbest radikalleri etkisiz hale getirir, oksidatif stresi azaltarak kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve diğer bazı kronik hastalıklardan vücudu korur.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağladığı gibi, damar yapısının korunmasına, bu sayede damar sertliği gibi hastalıklara karşı koruma sağlamaya da yardımcı olur. Kan basıncını ve kötü kolesterolü (LDL) düşürür. Kan şekerini düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Midede ülser oluşumunu önler, ishali iyileştirir. Cildi yaşlanmaktan korur. Osteoartrit ve romatoid artrit hastalarında görülen eklem ağrılarının dindirir. Otoimmün hastalıklar ve kronik enfeksiyonlarda inflamasyonun azaltır.

Kuşburnu nasıl tüketilmeli?

Kuşburnundan hazırlanan marmelat kahvaltılarda tüketilebilir. Ayrıca kurutulmuş kuşburnundan çay da demlenebilir. Kuşburnunun yağı da haricen kullanılabilir.

Kuşburnu çayı nasıl hazırlanır?

Kaynamış bir litre suya üç kaşık kuşburnu atıp on dakika boyunca kısık ateşte kaynatın. Süzdükten sonra içebilirsiniz, afiyet olsun...

Kuşburnunun vücudumuza herhangi bir zararı var mı?

Kuşburnu meyvesini diyabet hastaları doktoruna danıştıktan sonra tüketmelidir. Alerjik bünyedeki insanların kuşburnu tüketilmesi tavsiye edilmez. Kuşburnu fazla tüketildiğinde böbrek taşı yapabilir. Ayrıca kuşburnu sürekli tüketilirse mide hastalıklarına ve kusmaya neden olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.