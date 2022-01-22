Kuş gribi (Avian influenza) belirtileri neler?

Kış aylarıyla birlikte gribal enfeksiyonlar araştırılan konular arasında yer almaya başlıyor. Bu virüsler arasında kuş gribi olarak bilinen avian influenza son günlerde halk arasında merak edilen konulardan biri oldu. Kuş gribi A virüsleri genel olarak insanları enfekte etmese de, nadiren insan enfeksiyonu vakaları bildirilmiştir. Peki kuş gribi nedir? Kuş gribi nasıl bulaşır? Kuş gribi belirtileri nelerdir? Kuş gribi nasıl tedavi edilir? İşte kuş gribi hakkında tüm merak edilenler...



Kuş gribine, insanları nadir olarak enfekte eden bir tür grip virüsü sebep olur. En son insanları enfekte eden H5N1 ve H7N9 da dahil olmak üzere bir düzineden fazla kuş gribi türü tanımlanmıştır. Kuş gribi insanlara bulaştığında ölümcül olabilir.

Sağlık yetkilileri, kuş gribi virüsünün insandan insana daha kolay bir şekilde bulaşan bir forma dönüşmesi durumunda küresel bir salgının ortaya çıkabileceğinden endişeli. Bu yüzden araştırmacılar, insanları kuş gribinden korumaya yardımcı olacak aşılar üzerinde çalışıyor.

Kuş gribi nasıl bulaşıyor?

Enfekte kuşlar, tükürük, mukus ve dışkılarında kuş gribi virüsü yaymaktadır. Kuş gribi virüsleriyle insan enfeksiyonları, kişinin gözlerine, burnuna veya ağzına yeterli miktarda virüs bulaştığında veya solunduğunda meydana gelebilir. Bu, virüs havada (damlacıklar veya muhtemelen toz) olduğunda ve kişi onu soluduğunda ya da kişi üzerinde virüs bulunan bir şeye dokunup daha sonra ağzına, gözlerine ya da burnuna dokunduğunda olabilir. Bazı kuş virüsleriyle nadir insan enfeksiyonları, en sık enfekte kuşlarla ya da kuş gribi virüsleriyle kontamine yüzeylerle korunmasız temastan sonra meydana gelmiştir. Bununla birlikte, doğrudan temasın meydana geldiğinin bilinmediği bazı enfeksiyonlar tespit edilmiştir. İnsanlarda hastalık hafif ve şiddetli arasında değişmektedir.

Kuş gribi A virüslerinin bir hasta kişiden diğerine yayılımı nadiren bildirilmiştir. Fakat kuş gribi A virüslerinin değişebilme ve insanlar arasında kolay bir şekilde yayılma yeteneği kazanma olasılığı sebebiyle, insan enfeksiyonu ve kişiden kişiye bulaşmanın izlenmesi halk sağlığı için çok önemlidir.

İnsanlarda kuş gribi belirtileri neler?

Kuş gribinin belirti ve semptomları, türüne bağlı olarak enfeksiyondan sonraki iki ila yedi gün içerisinde başlayabilir. Çoğu durumda, influenzaya benzerler. Öksürük, ateş, boğaz ağrısı, kas ağrıları, baş ağrısı, nefes darlığı görülebilir. Bazı insanlarda mide bulantısı, kusma veya ishal da görülebilir. Birkaç vakada hafif bir göz enfeksiyonu (konjonktivit) hastalığın tek belirtisi olabilir.

Kuş gribi neden oluyor?

Kuş gribi, vahşi su kuşlarında doğal olarak oluşmaktadır. Tavuk, hindi, ördek ve kaz gibi evcil kümes hayvanlarına yayılabilir. Hastalık, enfekte bir kuşun dışkısı ya da burnu, ağzı veya gözlerinden gelen salgılarla temas yoluyla bulaşmaktadır. Kalabalık ve sağlıksız koşullarda yumurta ve kuşların satıldığı açık hava pazarları enfeksiyon yataklarıdır ve hastalığı daha geniş bir topluluğa kolay bir şekilde yayabilir. Az pişmiş kümes hayvanları eti ya da enfekte kuşların yumurtaları kuş gribi bulaştırabilir. Kanatlı hayvanların etleri 74 C iç sıcaklığa kadar pişirilirse tüketmek güvenlidir. Yumurtaların sarısı ve beyazını katılaşıncaya kadar pişirmek gerekir.

İnsanlarda kuş gribi tedavisi nasıl olur?

Ciddi hastalıklarla ilişkili yeni influenza virüsleri ile insan enfeksiyonlarının tedavisi için antiviral ilaçların kullanılır.

.