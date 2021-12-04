Kurutmadan ızgarada tavuk göğüs pişirilebilir mi?

Tavuğun en çok protein barındıran ve en yağsız yeri tavuk göğsüdür. Bu yüzden tavuk göğsü sporcu beslenmesinde ve diyet listelerinde sıkça yer alır. Fakat yağsız olduğu için ızgarada hazırlanan tavuk göğsü kupkuru olabiliyor. Bu da yenmesini keyifsiz bir hale getirebiliyor. Peki ızgarada kurutmadan tavuk göğsü nasıl pişirilir? Gelin püf noktalarını birlikte öğrenelim...



Tavuk etini severek tüketiyoruz. Tavuk etinin en çok protein içeren ve en yağsız yeri tavuk göğsüdür. Bu yüzden tavuk göğsünü sporcular ve kilo vermek isteyen insanlar sık sık tüketir. Ancak yağsız olan tavuk göğsü ızgarada pişirildiğinde kupkuru olabiliyor. Bu da yenmesini oldukça keyifsiz bir hale getirebiliyor. Bu durumu bazı püf noktalara dikkat ederseniz yaşamayabilirsiniz. Dikkatli ve doğru pişirilen tavuk göğsü sulu ve lezzetli olacaktır.

Tavuk göğsü kurutmadan nasıl ızgara edilir?

Öncelikle tavuk göğsüne çiğken ilk müdahaleyi yapmanız gerekir. Bu sayede tavuk göğsünün piştiğinde sulu ve lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz. Tavuk göğsünü pişirmeden bir saat önce marinasyon işlemine tabii tutmanız gerekir. Yoğurt, yoğurt suyu veya kefir gibi süt ürünleri, tavuk etinin yumuşaması ve lezzetlenmesinde önemli malzemelerdir. Bu süt ürünlerinden biri ve adaçayı, tarhun, biberiye kekik gibi taze baharatlar, öğütülmüş karabiber ile yapacağınız marinasyon işlemi tavuğun göğüs etinin hem lezzetli hem de sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Marinasyon işleminde zeytinyağı, hardal, sirke ve taze baharatlar kullanırsanız göğüs eti daha yumuşak ve daha lezzetli olacaktır. Tercih ederseniz sirke yerine soya sosu da kullanabilirsiniz.

Fakat burada atlamamanız gereken bir nokta var. Marinasyon işlemine yatırmadan önce tavuk göğsünün üzerine atacağınız çok derin olmayan kesikler atmalısınız. Bu işlem marinasyonun lezzetinin tavuğun içine geçmesini sağlayacak ve pişirirken ısının tavuğun içerisine daha hızlı ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Tavuk göğsünü tavada pişirecekseniz...

Tavuk göğsü yağsız bir ettir. Bu yüzden onu tavada pişirecekseniz az da olsa tavanıza yağ ilave etmeniz gerekir. Bu yağın, ısıya dayanıklı bir yağ olması çok mühimdir. Çünkü yüksek ısıda pişirilen et yüzünden yağ da uzun süre yüksek ısıya maruz kalacaktır. Eğer pişirme işlemi sırasında tavaya ısıya dayanıklı bir yağ koymazsanız yağ yanar ve yemeğinizin tadı da görünümünü de bozulur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.