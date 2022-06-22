Kurumsal Hediyeler ile İmaj Tazeleme!

Evet, doğru okudunuz. Kurumsal hediyeler ile firmanızın reklamını daha geniş kitlelere duyurmak ister misiniz?

Firmanızın logo basımının yapılabileceği hediye türlerine yönelerek reklam ürünleri hazırlatabilirsiniz. Mesela kurumunuza sizleri ziyaret etmeye gelecek kişiler için logo baskılı kurumsal hediye seçeneklerini alabilirsiniz.

Zira bir çikolata alırken dahi çikolata kutusu üzerine logo baskısı yaptırtabilirsiniz. Bunun yanı sıra hazır olarak paketlenmiş renkli ve donanımlı kurumsal hediye kutusu seçeneklerinden birini alabilirsiniz. Tercihlerinizi keyifle yapabileceğiniz bir mağazadan söz ediyoruz. Ve daha neler var neler. İşte detaylar…

Hangi Kurumsal Hediye Çeşitleri Var?

Kurumsal hediye seçenekleri bu adreste oldukça boldur. Renk seçeneklerinden tutun da özel tasarımlı hediyelere kadar her şey burada yer alıyor. Dilediğiniz hediye türü ile sevdiklerinizi mutlu edeceğiniz günler her zaman Endorfia ile mümkün. Ve sizler için mağazada yer alan kurumsal hediye seçeneklerine örnekler verdik. Bazı örnekler;

Brown book madlen mix çikolata beyaz- promosyon hediye

Double Premium mix special çikolata & kolonya beyaz- promosyon hediye

Single modern madlen mix çikolata beyaz- promosyon hediye

Double Premium gül yapraklı güllü lokum & kolonya kahverengi- kurumsal hediye kutusu

Bu hediye türlerinden bir tanesini alabilir ve kurumsal ilişkilerinize güç katabilirsiniz. En ekonomik fiyat seçenekleri sayesinde bundan sonraki rotanız daima Endorfia olmaya hak kazanacak.

Hediye Kutusu Mu Dediniz?

Hediye kutusu da mı var? Evet, Endorfia'da renk saçan ve çok sevilen hediye kutusu modelleri de var. Üstelik her bir kutu kendi içerisinde birbirinden şahane hediyeler ile gözleri kamaştırıyor. Bu hediyeler arasından sevdiklerinizi mutlu edecek özel hediye kutusu modellerinden birini alabilirsiniz. Bunlara ek olarak daha pek çok hediye seçeneği ile sürprizler ve jestler yapabilirsiniz.

Dahası var mı? Elbette ki var. Ev misafirliğine giderken, iş ziyaretlerine giderken ya da bulunduğunuz yerde konuk ağırlarken armağan edebileceğiniz hediye kutusu çeşitleri de var. Bu çeşitler ve seçenekler oldukça boldur. Seçimlerinizi dilediğiniz zaman yapabilirsiniz. Bunun için mağazaya uğrayın ve harika hediye kutusu türlerinden birini alın. Peki, hangi hediye kutusu modelleri var? Hep beraber göz atalım.

Hediye Kutusu Seçenekleri Neler?

Dışarıda veya başka bir yerde bulacağınız hediye kutusu modelleri bir yana Endorfia hediye kutusu modelleri bir yana. Bu adreste hem çok farklı hem ekonomik hem de enerjik hediyeler var. Sizler için birden çok seçeneği sunan ve model hazırlayan hediye kutusu türlerinden bazıları da aşağıdaki gibidir:

İkili altın yaldız kulplu Türk kahvesi fincanı ve mavi desenli su bardağı Türk kahvesi hediye seti

Endorfia kolonya oda kokusu hediye kutusu

İkili kapaklı Türk kahvesi fincanı T4ürk kahvesi hediye seti

Altın yaldızlı Türk kahvesi fincanı su bardağı bakır cezve- Türk kahvesi hediye seti

Single modern mix special çikolata- kahverengi

Double Premium double fıstıklı çifte kavrulmuş lokum & kolonya- beyaz

Double midi bitter çikolata kaplı fıstıklı lokum & kolonya

Bu ürünlerden çok daha fazlası da var. Bunlarda sadece birer örnektir. Endorfia mağazasında birden çok ürüne tanıklık edeceksiniz. Mağazaya uğrayın ve keyfinize göre hediye kutusu seçeneklerini alın.

Kişiye Özel Hediye Türleri Neler?

Kişiye özel hediye türlerinin de bu mağazada mevcut olduğunu biliyor muydunuz? Hem de birçok seçenek ile sizleri günün en mutlu insanı yapacak bir adrestir. Bu adres üzerinden gönüllerinizi şenlendirecek hediyeler alabilirsiniz. Ayrıca kişiye özel hediye türleri ile kendinizi de şımartabilirsiniz.

İster kendinize isterseniz de sevdiklerinize anlamlı hediyeleri bu kategoriden seçebilirsiniz. Bir hediyeden daha fazlası olmayı başaran özel tasarımlar, özel günler ve klasik günler için uygun olabilecek hediye türlerindendir. Sizlerin tek yapması gereken mağazaya gelmek ve aşk dolu bir gezinti yaparak seçimlerinizi ortaya koymaktır.

Özel Hediyeler ve Ürünler Pahalı Mıdır?

Mağazada yer alan onlarca ürünün en güzel yanı da ekonomik değerlere sahip olmalarıdır. Uygun bir bütçe ile alışveriş yapabileceğiniz bu adres en çok tercih edeceğiniz adres olacak. Ucuzluk deseniz var, kalite deseniz var. Daha ne yok ki? Her bir seçeneğe ve hediyeye göz atmak için Endorfia'ya uğrayabilir ve yakından takip edebilirsiniz.

Endorfia ile Fark Yaratan Hediyeleri Yakından Görün!

Kalite, özellik, nitelik ve daha birçok şeyin bir arada yer aldığı Endorfia ile fark yaratan anları yakından görebilirsiniz. Mesela en yakın arkadaşınıza kişiye özel termos alabilirsiniz. Ya da annenize, babanıza damaklara layık kahveler alabilirsiniz. Bunun yanı sıra özel günlerde jest olacak kişiye özel hediyeler alabilirsiniz. Doğum günleri için özel hazırlanan kategorilere göz atabilirsiniz.

Kısacası bu mağazada öyle çok kategori bulunuyor ki baka baka çok seveceksiniz. Gördüğünüz tüm ürünlerden hoşnut kalacaksınız. Kaliteyi ucuza alacağınız bu ürünleri sevdiklerinize keyifle uzatacaksınız. Aynı şekilde de uzun ömürlü ve kullanışlı olan hediyelikleri almak sizleri de memnun edecek. O halde bugün rotanız Endorfia olsun mu? Bizce olsun…