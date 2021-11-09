Kurumasın diye tavuk eti nasıl marine edilmeli?

Tavuk etini mutfaklarımızdan eksik etmiyoruz. Pişirmesi kolay olan, çok lezzetli olan ve diğer et türlerine göre çok daha ekonomik olan tavuk etini küçük büyük herkes çok seviyor. Birçok insan tavuk etini doğru bir şekilde marine etmediği için piştikten sonra ortaya çok kuru bir et çıkıyor. Doğru bir şekilde marine edilen tavuk eti ise çok lezzetli ve sulu sulu oluyor. Peki tavuk nasıl merine edilmeli? Püf noktaları neler? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Tavuk eti ülkemizde en fazla tüketilen besinlerden birisidir. Tavuk eti diğer et çeşitlerine göre çok daha ekonomik olduğu için her mutfakta pişmektedir. Tavuk eti lezzetlidir ve çok kolay pişer. Güzel pişirilmiş bir tavuk eti akşam yemeklerinin baş kahramanı olabilir. Tavuk etini güzel pişirmenin yolu doğru ve güzel bir marinasyon işleminden geçer. Birçok insan bu aşamayı bilinçsizce yaptığı için hiç de güzel sonuçlar alamaz.

Tavuk etini marine ederken nelere dikkat etmek gerekir?

Yiyecekleri pişirmeden önce genellikle asidik bir sıvıya daldırma işlemi marinasyon olarak adlandırılır. Marinasyon işleminde ete lezzet kazandırmak için yağlar ve baharatlar da kullanılır.

Tavuk etini pişirmeden önce marinasyon işleminden geçirirseniz etiniz çok daha lezzetli ve çok daha sulu olacaktır. Tavuğun lezzetli olması için doğal şartlarda yetiştirilmiş tavuklar kullanmaya da ayrıca özen göstermelisiniz.

Birçok insan tavukları yıkayarak işleme başlar. Fakat tavuk etini yıkamak doğru değildir. Tavuğu istediğiniz şekilde parçalayın veya bütün halde bırakın. Bir kabın içerisinde marineyi hazırlayın. Marinenin içerisinde limon ve sirke gibi yüksek oranda asit içeren bir malzeme varsa tavuk etini birkaç saatten fazla içerisinde bekletmemeye özen gösterin. Böyle bir malzeme kullanmadıysanız bir gece boyunca tavuğunuzu marinasyon işlemi için dolapta bekletebilirsiniz. Tavuk eti en az iki en çok yirmi dört saat marine edilebilir. Bekleme süresi boyunca tavuk eti bütün marineyi içine çekecek ve bu sayede lezzetlenecektir. Marinenin içerisinde sevdiğiniz baharatları ve zeytinyağını da kullanmayı unutmayın. Fakat tuz eklemeyin. Tuzu pişirmeden önce veya piştikten sonra eklemeniz gerekir. Aksi takdirde etiniz sertleşecek ve istediğiniz şekilde pişmeyecektir.

Marinede hangi malzemeler kullanılabilir?

Marinenin içerisinde mutlaka zeytinyağı bulunmalıdır. Bu sayede tavuğunuz çok daha lezzetli olacaktır. Ayrıca bolca sarımsak da iyi bir marinenin olmazsa olmazıdır. Sarımsağınız yoksa sarımsak tozu da kullanabilirsiniz. Limon suyu ve balzamik sirkeyi de asit olarak kullanabilirsiniz.

Tavuk eti marinesine en çok yoğurt, kefir ve yoğurt suyu yakışır. Bu malzemeler tavuğu çok güzel bir şekilde yumuşatır ve lezzetlendirir. Ayrıca baharatların da tavuğa daha iyi geçmesini sağlar.

Baharat olarak tane karabiber, taze ya da kuru kekik, biberiye, adaçayı, fesleğen, chili biber, toz kırmızı biber, hardal, limon otu, soya sosu, limon kullanabilirsiniz. Ayrıca tatlı bir lezzet istiyorsanız sosa bal veya pekmez de katabilirsiniz. Bu kısım tamamen sizin damak tadınıza bağlıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.