Kuruluş Osman yeni sezon olacak mı? Kuruluş Osman final mi yapıyor?
ATV ekranlarında yayınlanan kuruluş Osman dizisi yayınlandığı bu zamana kadar en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Bu akşam ekrana gelecek dizinin final bölümü olup olmadığı konusunda araştırmalar devam ediyor. Peki Kuruluş Osman bu akşam final mi yapacak? İşte merak edilen tüm soruların cevapları…
2022-06-15 17:10:59
Her Çarşamba ekrana gelen Kuruluş Osman dizisi reytinglerin zirvesinde yer alıyor. Bu akşam ekrana gelecek bölümün final bölümü olup olmadığı konusunda araştırmalar yapılıyor. Dizinin final yapacağı günün en çok merak edilenlerinden biriydi. Peki Kuruluş Osman bu akşam final mi yapacak? İşte merak edilen tüm soruların cevapları…
Kuruluş Osman final bölümü ne zaman?
Yayınlanmasıyla büyük ilgi gören Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak ekranlarda yerini aldı. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin 15 Haziran 2022 Çarşamba günü 98. bölümüyle sezon finali yapması bekleniyor.
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