Kuruluş Osman yeni sezon olacak mı? Kuruluş Osman final mi yapıyor?

ATV ekranlarında yayınlanan kuruluş Osman dizisi yayınlandığı bu zamana kadar en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Bu akşam ekrana gelecek dizinin final bölümü olup olmadığı konusunda araştırmalar devam ediyor. Peki Kuruluş Osman bu akşam final mi yapacak? İşte merak edilen tüm soruların cevapları…