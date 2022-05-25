Kuruluş Osman Moğol Komutanı Cebe tarihte nasıl ne zaman öldü?

ATV'de geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Kurtuluş Osman, .95. bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Bu akşam ekranlarda yayınlanan bölümden izleyiciler, Moğol Komutan Cebe kimdir ve tarihte nasıl öldü sorularına yanıt aramaya başladı. Bakalım Vakıf Osman Cebe kim, gerçekte kim oynuyor? İşte onların cevapları...

Kurtuluş Osman her çarşamba atv ekranlarında yeni bölümüyle yerini koruyor. Bugün yayınlanan bölümde izleyiciler Moğol Komutan Cebe'nin tarihteki yerini araştırmaya başladı.

Cebe'nin tarihteki yeri

Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Cebe'nin tam adı Jebe'dir. Cengiz Han'ın en iyi generalleri ve askeri başarısı arasındadır. Cengiz Han için Subutay ve Mugali seviyelerine yükseldi. 1211'de Jin hanedanına karşı savaşta gösterdiği üstün başarı ile tanınır.

1218 yılında ise; Karahitay eyaletini işgal etmek üzere tayin edildi. 20 bin kişilik ordusuyla Karahitay eyaletine girdiğinde büyük bir törenle karşılandı.

Cebe'nin Kalka Nehri Muharebesi sonucunda bir Kıpçak tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor ancak nasıl öldüğüne dair hala net bir bilgi yok.