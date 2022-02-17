Her çarşamba ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'daki Gündüz Bey'in ölüp ölmediği dizinin ilgilileri tarafından merak konusu oldu. Dizide Osman Bey, Moğollarla beraber hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar vermişti. Kuruluş Osman Gündüz Bey öldü mü? Osman Bey Gündüz Bey'i öldürdü mü? Kuruluş Osman Osman Bey Gündüz Beyimi öldürdü? İşte detaylar...

ATV'in sevilen dizisi Kuruluş Osman her hafta izleyenleri ile buluşuyor. Tarihi dizi ve filmleri Türk diziseverler keyifle takip ediyor. Dizinin son bölümünde Gündüz Bey'in durumu merak edildi. Emre Basalak'ın canlandırdığı Gündüz Bey karakteri hakkında "Osman Bey Gündüz'ü öldürdü mü?" sorusu merak ediliyor.

TARİHTE GÜNDÜZ BEY NASIL ÖLDÜ?

Gündüz Alp ya da tarihte geçen ismiyle Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan gelmektedir. Ve çeşitli kaynaklarda bahsedilene göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Geçmiş dönemlerde tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp üzün süre yaşamaya devam etmiştir, hatta Ertuğrul Gazi'den sonra Kayı Boyu'nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele etmektedir. Kaynaklardakii bu bilgiye göre Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik husumetini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.

Ayrıca Gündüz Bey bizans ile yapılan birçok savaşa katılmış ancak İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düşmüştür. Eskişehir'de de sancak beyi görevini de ifa etmiştir.

GÜNDÜZ BEY'İ CANLANDIRAN EMRE BASALAK DİZİDEN AYRILDI MI?

Kuruluş Osman dizisinde Gündüz Bey karakterini canlandıran Emre Basalak'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı gelecek bölümde belli olmuş olacak. .